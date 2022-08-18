خطوات إسقاط المركبات المهملة عبر أبشر

أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودية خطوات ترك المركبات التالفة أو المتروكة إلكترونياً من خلال منصة أبشر بطريقة سهلة ومريحة المركبة واللوحات، وإعطاء المركز رمز التأكيد المرسل إلى الجوال.

خطوات ترك المركبة دون رقابة

وفي أوقات سابقة ؛ قالت حركة المرور السعودية، في تغريدة عبر موقع “تويتر” إن خطوات إزالة المركبات التالفة أو المهملة من السجلات بالإدارة العامة للمرور تشمل ما يلي

1- تسليمها إلى أحد المحلات المرخص لها ببيع سيارات محدودي الدخل أو مكابس الحديد وإثبات ذلك.

2- تسليم لوحات الترخيص الخاصة بك ورخص القيادة إلى إدارة المرور.

متطلبات تجديد الترخيص

وكانت الإدارة العامة للمرور قد راجعت شروط تجديد الرخصة خاصة لغير السعوديين.

وأوضحت حركة المرور، عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن تجديد الرخصة في هذه الحالة يتطلب دفع الرسوم والمخالفات وإجراء فحص طبي، ثم ة إدارة المرور وتقديم الطلب.

وأشار إلى أنه يجب سداد المخالفات المرورية المتأتية من المخالفات السابقة قبل البدء في إجراءات رخصة القيادة.

حظر المركبات

كما يحظر قيادة المركبات قبل التسجيل ودفع الرسوم المقررة، باستثناء المركبات العسكرية المستخدمة لأغراض عسكرية والتي لا تستخدم عادة الطرق العامة.