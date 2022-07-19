خطوات إصدار بطاقة متقاعد وما هُو برنامج تقدير المتقاعدين

خطوات إصدار البطاقة المسحوبة حيث أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عن برنامج تقدير التقاعد الذي يقدم العديد من الخدمات المتميزة للمتقاعدين. كَمْا يوفر برنامج تقدير التقاعد خدمة استشارة راتب التقاعد إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى فروع المؤسسة العامة للتقاعد فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. أطلق الضمان الاجتماعي فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة خدمة التحقق من قيمة الحقوق المالية والاجتماعية. كشف الأمن عن خطوات إصدار بطاقة المتقاعدين الرقمية والاستمتاع بكافة مزاياها، عبر التطبيق الرسمي لبرنامج تقدير، ودعا جميع المتقاعدين إلى أخذ زمام المبادرة للاستفادة من تلك الخدمة براحة البال وطمأنينة. المعاش التقاعدي فِيْ السَعُودِيْة وما هِيْ شُروطْ التقاعد المبكر فِيْ التأمينات الاجتماعية.



خطوات إصدار بطاقة مسحوبة فِيْ السَعُودِيْة

يمكن الحصول على البطاقة المسحوبة بخطوات بسيطة وسريعة باتباع الخطوات التالية

باستخدام برنامج تقييم أو التقديم من خلال أجهزة الهاتف الذكي. ثم قم بتسجيل الدخول إلى التطبيق من خلال الوصول الموحد الوطني. انقر على أيقونة البطاقة. ثم قم بة البطاقة واستفد من المزايا التي تقدمها.

ما هُو برنامج تقدير المتقاعدين

برنامج تقدير للمتقاعدين هُو أحد البرامج التي نشأت بمبادرة من الهِيْئة العامة للتقاعد فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. يقدم البرنامج مجموعة متنوعة من الخدمات المتميزة للمتقاعدين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. كَمْا يمكن الاستفادة من برنامج “تقدير” من خلال تطبيق “تقدير” الإلكتروني الذي يتيح لهم الاستفادة من الخدمات والعروض المقدمة من برنامج “تقدير” حيث يتيح التطبيق الإدارة الفعالة للخدمات. المعاشات العامة عملت على التعاقد والتحالف مع عدد كبير من المجالات التي تخدم احتياجات المتقاعدين وأسرهم، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات التي يمكن الاستفادة منها إلكترونياً.

التسجيل فِيْ برنامج تقدير التقاعد 1444

يمكن التسجيل فِيْ برنامج التقدير للمتقاعدين باتباع الخطوات التالية

الدخول فِيْمنصة تقدير المتقاعدين. ثم انقر فوق تسجيل الدخول من الأعلى. أدخل رقم التعريف القومي وكلمة المرور. أو تسجيل الدخول إلى الوصول الوطني. ثم انقر فوق الخدمات الإلكترونية. تحديد خدمة تقديرية للمتقاعدين. ثم أدخل رقم الطلب. أدخل رمز التحقق الظاهر فِيْ المربع. انقر فوق تسجيل.

المسارات التي يتألف منها برنامج الخلوة التقدير

يشمل برنامج تقدير المتقاعدين خمسة مسارات مختلفة وهِيْ كالتالي

مسار الميزة يمكن للعملاء الحصول على عروض وخصومات خاصة. ثم مسار الحدث تنظم العديد من الفعاليات والمبادرات لجميع مدن المملكة. مسار الخبرة يستثمر فِيْ خبرات المتقاعدين ويطورها بالشراكة مع شركاء البرنامج. هنا هُو طريق التمويل يمنح المتقاعد فرصة الحصول على تمويل من أكبر شركات تمويل السيارات والشخصية. مسار المسؤولية الاجتماعية يساعد هذا المسار فِيْ تقديم مبادرات خدمية متنوعة من خلال الانخراط مع مختلف القطاعات غير الربحية وأفراد المجتمع.

استقطاع جزء من الراتب وفق نظام التقاعد

وفقًا للمادة الثالثة عشرة من قانون التقاعد المدني فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة المعمول به عام 1443 هـ، يتم استقطاع 9٪ من قيمة الراتب الشهري للموظف، وذلك للاستفادة من المعاش التقاعدي الشهري. بعد عرضه على وزير المالية.