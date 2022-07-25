خطوات إصدار جواز سفر مواطن أقل من 15 عام من منصة أبشر

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خلال دقائق نقدم خطوات إصدار جواز سفر للمواطن دون سن 15 سنة، من خلال الخدمات المتوفرة على منصة أبشر، وتأتي من تصنيف خدمات الجوازات السَعُودِيْة، وتتيح هذه الخدمة للمواطن طلب الإصدار. من جواز السفر للأشخاص المعالين دون الخامسة عشرة من العمر، من خلال تنفِيْذ أحد الإجراءات فِيْ المنصة الإلكترونية بعد تسجيل الدخول واستكَمْال البيانات المطلوبة لاستخراج الجواز، وهِيْ من الخدمات التي يسهل تنفِيْذها و توفِيْر الكثير من الوقت المهدر فِيْ إيداع الأوراق والمطالبات اليدوية.
كيفِيْة اصدار جواز سفر للمواطن دون سن 15 سنة
سنقوم بشرح خطوات إصدار جواز سفر للمواطن دون سن 15 سنة، والطريقة التي نشرحها يمكن اتباعها بالخطوات التالية
- تسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية من حساب المستخدم.
- اختر نظام أبشر للأفراد
- قم بتسجيل تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بك، بما فِيْ ذلك اسم المستخدم ورقم الهُوية، أو حسابك فِيْ الوصول الوطني.
- سيتلقى صاحب الحساب رسالة تحتوي على رمز تأكيد للدخول إلى المنصة.
- الدخول إلى الصفحة الرئيسية لخدمات منصة أبشر
- حدد الخدمات، ثم خدمات جواز السفر
- اختر خدمة إصدار جواز السفر للأطفال دون سن 15 عامًا.
- راجع شُروطْ الخدمة قبل التأكيد.
- ابدأ فِيْ ملء التفاصيل، بما فِيْ ذلك عائلة مقدم الطلب.
- أدخل خطوة تحميل المرفقات المطلوبة إذا أكَمْلت تعبئة البيانات الأساسية
- قم بتحميل صورة شخصية لمقدم الطلب ثم وافق على الشُروطْ والأحكام
- تقديم طلب إصدار جواز السفر وبانتظار ة واتخاذ القرار.
متطلبات إصدار جواز سفر للقاصر أقل من 15 عامًا
ومن أهم متطلبات تنفِيْذ الخدمة التي توضحها منصة أبشر ما يلي
- يجب أن يكون المتقدم قد حصل على وثيقة هُوية وطنية.
- دفع غرامات مقدم الطلب إن وجدت.
- دفع الرسوم.
رَابِطْ منصة أبشر
أصبح التسجيل فِيْ منصة أبشر ضروريًا للمواطنين لتسهِيْل وصولهم إلى الخدمات المهمة التي يقدمها الوزراء، حيث تمتلئ المنصة بالعشرات من الخدمات الإلكترونية المهمة التي يمكن إرسالها عبر أبشر فِيْ دقائق وتنفِيْذ تطبيق كان سيأخذ أيام فِيْ الأشكال القديمة وبالتالي الحصول على الخدمة أسرع وبأقل جهد ويمكن استلام الوثيقة إلكترونياً