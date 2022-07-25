خطوات إصدار جواز سفر مواطن أقل من 15 عام من منصة أبشر

خلال دقائق نقدم خطوات إصدار جواز سفر للمواطن دون سن 15 سنة، من خلال الخدمات المتوفرة على منصة أبشر، وتأتي من تصنيف خدمات الجوازات السَعُودِيْة، وتتيح هذه الخدمة للمواطن طلب الإصدار. من جواز السفر للأشخاص المعالين دون الخامسة عشرة من العمر، من خلال تنفِيْذ أحد الإجراءات فِيْ المنصة الإلكترونية بعد تسجيل الدخول واستكَمْال البيانات المطلوبة لاستخراج الجواز، وهِيْ من الخدمات التي يسهل تنفِيْذها و توفِيْر الكثير من الوقت المهدر فِيْ إيداع الأوراق والمطالبات اليدوية.