خطوات إصدار شهادة الميلاد لأبناء المقيمين

أوضحت وكالة الأحوال الاجتماعية التابعة لوزارة الداخلية خطوات إصدار شهادة ميلاد لأبناء المقيمين في حالة قدوم الزوجات للزيارة اختيار الخدمات من علامة التبويب خدماتي اختيار الحالة الاجتماعية – خدمة شهادة تسجيل الميلاد. على سؤال من أحد المتابعين قال خلاله “زوجتي معي بتأشيرة زيارة وقريبة من الإنجاب. هل يمكن إصدار شهادة ميلاد لمولود جديد” من مواليد السعودية مع العلم بذلك. أنا مقيم وزوجتي في زيارة ” ما هو الإجراء حتى يتم إصدار وثيقة السفر “

إلغاء شهادات الميلاد المؤقتة

وأكدت الأحوال المدنية، في وقت سابق، إلغاء شهادات الميلاد المؤقتة، مؤكدة ضرورة تحديد موعد لإضافة الأبناء من خلال أقرب مكتب، لإضافتهم واستلام شهادة الميلاد الدائمة. المبلغ 50 ريالا عن كل عام.

معايير اختيار أسماء المواليد

كما أكدت دائرة الأحوال المدنية عدم حظر أسماء المواليد، مشيرة إلى أن هناك عدة معايير لاختيار الأسماء. وأشار إلى أنه يجوز تسجيل الاسم المعرّف بـ (el) والذي كان معروفا لدى العرب قديما وشائع في مجتمع اليوم مثل العنود والجوهرة والوليد.

كما أشار إلى أن الاسم مسجل بدون عناوين مثل السيد، ولا يسمح بعبارات إضافية في حقل الاسم مثل (المعروف بهذا). لا تسمح الحالة الاجتماعية بتسجيل أسماء المجمعات مثل (محمد صالح، محمد مصطفى)، كما يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية، مثل (عبد الرسول).