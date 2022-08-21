خطوات إضافة مرافقين في تطبيق اعتمرنا

وذكّرت وزارة الحج والعمرة بخطوات إضافة مرافقين في تطبيق العمرة.

وردا على استفسارات بهذا الشأن عبر موقع تويتر، قالت الوزارة يوم الأحد لإضافة مرافقين في طلب العمرهنا، يجب اتباع ما يلي اختيار نوع التصريح – إضافة تسهيلات – تعبئة تفاصيل التسهيلات – إضافة.

خطوات إصدار تصاريح العمرة

استعرضت دائرة الحج والعمرة خطوات إصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق العمرة، للقادمين من مختلف دول العالم، وذلك من خلال الخطوات التالية

التسجيل في العمرة

تحديد الخدمة المطلوبة من خلال اختيار نوع التصريح واليوم والوقت المناسب

– اختيار اصدار التصريح

اختيار أداء العمرة والصلاة في روضة الأطفال المشرفة “التوجه إلى الحرمين لأداء العمرة أو الصلاة في روضة الأطفال المشرفة”.