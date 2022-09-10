خطوات إلغاء الإبعاد والترحيل وحذف السابقة من السعودية ، إن أكثر ما قد يتسائل عنه العديد من الأفراد داخل المملكة العربية السعودية حول معرفة الطريقة التي تمكنهم من إجراء الالغاء للإبتعاد والترحيل من المملكة والعمل على مسح السابقة ، مما دفع بوزارة الداخلية السعودية على اتاحة إمكانية تقديم طلب إبعاد وترحيل وحذف السابقة في المملكة العربية السعودية إلكترونياً عبر منصة أبشر الإلكترونية، تابعوا معنا .

عقوبة الترحيل والترحيل في السعودية

وهي من العقوبات التي تطبق على الأفراد القادمين والمقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية، حيث صدرت هذه العقوبة بحق المقيم، وبالتالي يتم إبعاده خارج حدود المملكة العربية السعودية. يقوم المقيم بتوكيل رسمي بتصفية جميع أعماله داخل المملكة العربية السعودية.

أنواع عقوبات الترحيل في السعودية

تشمل أنواع عقوبات الإبعاد في المملكة العربية السعودية ما يلي

الأبعاد بحكم قضائي هو قرار إبعاد بحكم قضائي، ويعترض الفرد على الحكم أو يطعن فيه.

الترحيل الإداري يشمل هذا الترحيل من ارتكب جرائم كبرى، أو الأفراد المحكوم عليهم بالسجن ثلاثة أشهر، وكذلك الأفراد الذين حكم عليهم بالجلد 40 جلدة أو أكثر.

بعض الفئات مستثناة من قرار الترحيل الإداري بشرط أن يكون الشخص الصادر بحقه قرار إبعاد إداري ابن سيدة سعودية أو زوج سعودية.

يجوز للأشخاص الذين صدر ضدهم قرار إداري أن يتخذوا قرار الطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية التي صدر فيها الحكم، بشرط مرور شهرين على صدور الحكم. أو إذا حكم بالعقوبة مخالفة للقرار.

شروط إلغاء الترحيل في السعودية

يمكن للوافد “إلغاء الترحيل أو الإبعاد” في المملكة العربية السعودية وفق عدد من الشروط والضوابط المعتمدة من الضوابط الرقابية.

التعهد بتنفيذ جميع اللوائح والالتزامات المتعلقة بأنظمة المملكة العربية السعودية.

يتم إلغاء الحذف من خلال “منصة أبشر الرقمية”.

قم بة حالة طلب الإلغاء بشكل مستمر.

يتم إخطار مقدم الطلب ؛ إذا تم قبول طلب إلغاء الترحيل.

خطوات إلغاء الترحيل والترحيل

يمكن تقديم طلب إلغاء الترحيل أو الترحيل في السعودية عبر منصة أبشر الإلكترونية

الدخول على موقع أبشر.

قم بتسجيل الدخول، ثم انتقل إلى خدمة طيران الإمارات.

انقر فوق طلب إعفاء من الأبعاد.

اكتب اسم مقدم الطلب.

أدخل رقم الهاتف المسجل في منصة أبشر.

اكتب رقم الهوية.

تحديد جنسية مقدم الطلب.

أدخل اسم الشخص الذي تم ترحيله.

اكتب رقم هوية الشخص الذي تمت إزالته.

تحديد جنسيته.

إرفاق أسباب تقديم طلب الإلغاء.

توريد الدفوع للطلب.

عرض والموافقة على الشروط والأحكام.

انقر فوق أيقونة إرسال الطلب.

كيفية الاستعلام عن الترحيل في السعودية 2022

خطوات الاستعلام عن قرار الترحيل في المملكة العربية السعودية لعام 2022 م

الدخول على الرابط الإلكتروني “أبشر” مباشرة.

تم تسجيل حساب المستخدم في.

انتقل إلى خدمة الاستفسارات الإلكترونية.

انقر فوق خدمات جواز السفر.

انتقل إلى علامة التبويب العامة للاستعلام عن بصمات الأصابع.

أدخل رقم الإقامة ثم رمز التحقق.

اضغط على زر العرض.

حالات تطبيق عقوبات الإبعاد والترحيل في السعودية

وفيما يلي بعض الحالات التي تطبق فيها عقوبات الإبعاد والترحيل من أراضي الحجاز

المغتربين الذين فروا من كفيلهم السعودي ولكن لديهم بطاقة إقامة سارية ويعملون مع كفيل آخر غير كفيلهم.

المقيمون الذين يحملون تأشيرة عمل مستقل ولا يعملون في المملكة وقت القبض عليهم.

المقيمين الذين يعملون على كفالة أصحاب عمل غير كفيلهم بمعرفة الكفيل.

السكان الذين يحملون بطاقة إقامة سارية المفعول، لكن لا يمكنهم الحصول على فرصة عمل، ولم يتمكنوا من العمل طوال فترة الإقامة مع كفيلهم.

الوافدون الذين لديهم إقامة غير صالحة وتهربوا من كفيلهم والتحقوا بمؤسسات أخرى.

هل يمكن العودة للسعودية بعد الترحيل

رقم؛ لا يحق للعامل الوافد الذي صدر بحقه طلب إبعاد أو إبعاد العودة مرة أخرى إلى المملكة العربية السعودية، إلا في الحالات التي تتطلب السفر لأداء مناسك الحج والعمرة داخل أراضي الحجاز.

حذف السابق من المملكة العربية السعودية

خدمة “حذف السابقة” هي إحدى الخدمات التي تتيح للسجين تقديم طلب بمحو سابقة وإعادة تأهيله، وتستعمل هذه الخدمة بعد فترة من إطلاق سراح السجين من السجن، وتختلف المدة. من سجين لآخر حسب نوع السابقة، ويستعمل الحذف السابق باتباع الخطوات التالية

الدخول على الرابط لحذف الخدمة السابقة ““.

أدخل صورة الهوية الوطنية لمقدم الطلب

حدد عنوان مقدم الطلب ورقم هاتفه.

قم بإجراء تدقيق استدعاء.

يتم تحويل الطلب إلى باحث الحالة للشؤون الخاصة.

وعليه يتم تحويله إلى الشؤون الأمنية.

في الختام، يتم اتخاذ القرار بحذف القرار السابق أم لا.

رابط لتقديم طلب إلغاء الترحيل والترحيل في السعودية

تتيح الحكومة السعودية إمكانية تقديم طلب إلغاء الترحيل والترحيل عبر منصة أبشر الرقمية “”، وذلك بالدخول إلى الموقع المذكور سابقاً واتباع جميع الخطوات المذكورة أعلاه لتقديم الطلب إلكترونياً، وانتظار الرد من الجهة المختصة. وزارة الداخلية السعودية.

خطوات إلغاء الإبعاد والترحيل وحذف السابقة من السعودية ، تعتبر منصة ابشر من المنصات التي أنشات المملكة العربية السعودية والتي أتاحت عبرها العديد من الخدمات الالكترونية والتي تتعلق بالموؤسسات التابعة لوزارة الدخلية ، واوضحنا لكم حالات تطبيق عقوبات الإبعاد والترحيل في السعودية .