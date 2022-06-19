خطوات إلغاء تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهائي عبر بوابة أبشر 1443 والاستعلام عن صلاحية التأشيرة

خطوات إلغاء تأشيرات الخروج والعودة في أو الخروج النهائي. هذا الموضوع من أهم الموضوعات التي تهم جميع الوافدين والمقيمين في المملكة العربية السعودية. لذلك تسعى الجوازات السعودية لتوفير كافة سبل الراحة للوافدين ، وبالتالي تسعى لتقديم كافة الخدمات إلكترونياً ، وذلك لإراحة المواطنين وأعلنت الجوازات السعودية عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن إمكانية إلغاء الخروج والعودة أو الخروج النهائي. التأشيرة الكترونيا وذلك عبر بوابة أبشر.

كيفية إلغاء تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهائي عبر أبشر

تعتبر بوابة أبشر من أهم المنصات التي أنشأتها الحكومة السعودية لخدمة المواطنين ، حيث تسعى الحكومة إلى تنفيذ كافة الخدمات الإلكترونية للتسهيل على المواطنين ، وخطوات إلغاء تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهائي هي:

أولاً ، أدخل الرابط الرسمي لبوابة أبشر.

ثم اضغط على أيقونة أبشر للأفراد.

قم بتسجيل الدخول واكتب اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

بعد ذلك ، انقر فوق جوازات السفر من الصفحة الرئيسية.

ثم انقر فوق خدمة التأشيرة.

ثم اختر إلغاء التأشيرة الخاصة.

ستظهر معلومات التأشيرة أمامك. تحقق من البيانات ثم انقر فوق إلغاء التأشيرة.

أدخل رقم الإقامة والبيانات المطلوبة.

وافق على جميع الشروط والأحكام.

ثم اضغط على إلغاء.

هكذا سيتم إلغاء التأشيرة ، حيث سيتم إلغاء التأشيرة خلال 90 يومًا من تاريخ إصدار التأشيرة.

شروط إلغاء تأشيرة الخروج والعودة

هناك بعض الشروط التي حددتها الجوازات لقبول طلب إلغاء تأشيرة الخروج أو العودة أو الخروج النهائي. الشروط هي:

يشترط عدم وجود مخالفات مسجلة باسم مقدم الطلب. أن يكون الفرد داخل إقليم المملكة العربية السعودية. يتم إلغاء تأشيرة الخروج والعودة خلال 90 يومًا من تاريخ إصدار التأشيرة.

الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة

كما يمكنك الاستفسار إلكترونيًا عبر منصة أبشر عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة عن طريق إدخال رقم الإقامة ، فالطريقة هي:

قم بتسجيل الدخول إلى بوابة أبشر.

اضغط على أبشر أفراد.

ثم قم بتسجيل الدخول واكتب اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

ثم اضغط على ايقونة الاستفسارات الالكترونية.

ستظهر أمامك مجموعة من الخدمات ، اضغط على جواز السفر.

ثم انقر فوق استفسار عن التأشيرة.

بعد ذلك أدخل البيانات المطلوبة من رقم الإقامة والاسم والبيانات الأخرى.

ثم اضغط على إرسال.

سترى على الفور جميع معلومات التأشيرة.

مدة صلاحية التأشيرة والخروج والعودة إلى المملكة

تم تحديد مدة تأشيرة الخروج والعودة من المملكة العربية السعودية وخارجها لتكون 6 أشهر وليس أكثر ، ويتم فرض غرامة مالية في حالة انتهاء الصلاحية وعدم تجديد التصريح ، يجب تجديد التصريح للقبول الخروج والعودة ويمكن توفير فترة الصلاحية ولكن في حالات استثنائية تحددها جوازات السفر.