خطوات استخراج تصاريح الحج والتعرف علي شروط الحصول علي تصاريح الحج 1443

نفذت وزارة الحج والعمرة نظام التسجيل وإصدار تصريح الحج لهذا العام بخطوات بسيطة عبر موقع الوزارة بدونه ، وهو منصة أبشر للخدمات ، ويتم الاستعلام من خلال رقم الهوية أو رقم الإقامة. دون أي مجهود أو صعوبة ، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على خطوات الاستعلام بكل سهولة ويسر لأي شخص يتساءل عن هذا الموضوع.

خطوات الحصول على تصاريح الحج 1443

وزارة ال الحج والعمرة بالإعلان عن إمكانية الحصول على تصريح الحج لهذا العام 1443 ، بكل سهولة ، لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية ، والمقيمين على الأراضي ، باتباع بعض الخطوات الإلكترونية البسيطة ، وهي كالتالي:

يتم الوصول إلى منصة أبشر على الإنترنت لوزارة الداخلية السعودية.

بعد ذلك ، يجب عليك التسجيل في الصفحة الرئيسية.

يتم إدخال اسم المستخدم واسم هذا الشخص مع كلمة المرور.

تظهر العديد من الخدمات الإلكترونية بمجرد دخولك إلى الصفحة.

يمكنك اختيار خدمة تصاريح الحج.

ثم يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة في هذه الصفحة من اسم المستخدم.

أدخل تاريخ الميلاد وكذلك رقم الهوية.

من الضروري التحقق من صحة جميع هذه البيانات ، ثم تأكيد تسجيل البيانات بالضغط على إصدار تصريح الحج.

ثم يتم طباعة البيان الذي يظهر على المنصة.

شروط الحصول على تصاريح الحج 1443

حددت المملكة العربية السعودية بعض الشروط التي يجب توافرها للحصول على تصاريح الحج ، وهي: الشروط مطلوب ما يلي: