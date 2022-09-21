خطوات استخراج جواز سفر بشكل الكتروني وسعر الحصول عليه ، السؤال حول رسوم الحصول على جواز السفر من أهم الأسئلة التي يجب طرحها عندما تريد السفر إلى أي مكان في العالم لأنها الخطوة الأولى قبل شراء تذكرة الطائرة ودخول الدولة التي تريد زيارتها ، كونه هنالك أيضاً العديد من الخطوات التي يستوجب عليك اتباعها للحصول على إمكانية استخراج جواز سفر بشكل الكتروني والتي سنوضحها لكم ، تابعوا معنا .

خطوات استخراج جواز سفر بشكل الكتروني

هناك بضع خطوات يجب اتباعها للحصول على جواز سفر، ومنها ما يلي

أولا تدخل الموقع الرسمي لوزارة الداخلية المصرية.

اختر المديرية العامة للجوازات والهجرة والجنسية وستتمكن من الوصول إليها المديرية العامة للجوازات.

تسجيل الدخول إلى حسابك وفِيْ حالة عدم وجود حساب، يجب إنشاء حساب جديد عن طريق إدخال كلمة المرور واسم المستخدم وبعض البيانات المطلوبة.

يتم إدخال الرقم القومي وإدخال صورة من بطاقة الهُوية ويمكن استبدالها بصورة من شهادة الميلاد.

أدخل 4 صور شخصية بخلفِيْة بيضاء للإجراءات الرسمية.

أدخل الشهادة العسكرية التي تثبت إتمام الخدمة العسكرية.

أدخل شهادة المؤهل الأكاديمي إذا كنت قد أنهِيْت تعليمك، ولكن إذا كنت لا تزال تدرس، فِيْجب عليك تقديم شهادة تسجيل من الجامعة.

إدخال وثيقة زواج الفتاة لإثبات اسم الزوج على جواز سفره.

دفع الرسوم المالية إلكترونيًا وانتظر الوقت المحدد لإصدار جواز السفر.

رسوم استخراج جواز سفر مصري

ستصل رسوم جواز السفر المصري عام 2022 إلى 500 جنيه، فِيْ حال كان طالب الجواز حاصلاً على مؤهل أكاديمي عالٍ، إذ إن لم يكن حاصلاً على مؤهل أكاديمي عالٍ، فسيتعين عليه دفع قيم الضمان الاجتماعي المقدرة. فِيْ 400 رطل.