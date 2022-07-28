خطوات استخراج رخصة قيادة للنساء الشُروطْ عبر أبشر

يتساءل الكثير من الناس عن خطوات الحصول على رخصة قيادة نسائية. تطالب السعوديات بحق قيادة السيارة لفترات طويلة. فِيْ الواقع، سمحت له السلطات السَعُودِيْة بالقيادة بمرسوم ملكي صادر عن الملك سلمان بن عبد العزيز. فِيْ عام 2017، وفِيْ يوليو 2022، تم تنفِيْذ القرار على أرض الواقع، يحق للمرأة السَعُودِيْة قيادة السيارة، ولكي تقود المرأة السيارة، يجب أن تحصل على رخصة القيادة. فِيْما يلي شُروطْ وخطوات الحصول على رخصة قيادة للسيدات من خلال منصة أبشر.

خطوات الحصول على رخصة قيادة للسيدات من خلال أبشر

يتطلب الحصول على رخصة قيادة تحديد مَوعِد من خلال المنصة أخبار جيدة إلكترونيًا، وذلك من خلال الخطوات التالية

تسجيل الدخول إلى منصة أبشر. اضغط على خيار أبشر للأفراد. سجّل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق من العلامة المائية. انقر فوق أيقونة الخدمات الإلكترونية، بما فِيْ ذلك خدمات المرور. اضغط على خيار حجز المواعيد. قم بتسجيل الدخول إلى خدمة أوقات المرور. اضغط على خيار حجز مَوعِد جديد. اختر التاريخ المناسب من المواعيد المتاحة.

شُروطْ الحصول على رخصة قيادة المرأة

لكي تحصل المرأة على رخصة القيادة الخاصة بها، يجب استيفاء الشُروطْ التالية

يجب أن يكون عمر المرأة التي ترغب فِيْ الحصول على رخصة قيادة خاصة أكبر من 18 عامًا، وأكثر من 20 عامًا للحصول على رخصة قيادة عامة.

الالتزام بحضور جميع الدورات التدريبية المقررة.

دفع كافة المخالفات والرسوم المرورية.

دفع رسوم الحصول على رخصة القيادة.

خلو من الأمراض التي تمنع القيادة، وبالتالي اجتياز الفحص الطبي.

يجب ألا يكون لديها قضايا أو سجلات جنائية.

اجتياز الامتحان النظري.

أعد التدريب لمدة أربع ساعات يوميًا فِيْ حالة الرسوب فِيْ اختبارات القيادة.

المستندات المطلوبة للحصول على رخصة قيادة للسيدات

نسخة من بطاقة الإقامة.

ست صور شخصية مقاس 4 * 6.

تقرير طبي يفِيْد بعدم إصابتك بأي مرض يمنعك من القيادة.

إجراءات الحصول على الترخيص

عند الشروع فِيْ الحصول على رخصة القيادة، يجب اتباع الخطوات التالية

تقدم بطلب فِيْ مدرسة لتعليم قيادة السيارات بالقرب من المنطقة التي تعيش فِيْها. التقدم بطلب للحصول على رخصة قيادة ودفع الرسوم المقررة. قم بإجراء الفحص الطبي من خلال التوجه إلى الإدارة العامة للمرور. عرض لاختبارات القيادة “العملية والنظرية”. إعادة الامتحانات مرة أخرى فِيْ حالة الرسوب، ومدة التدريب 4 ساعات فِيْ اليوم. إجراء الامتحان النهائي الذي يمكن للمرأة من خلاله الحصول على ترخيص.

مقدار الرسوم المطلوبة للحصول على رخصة قيادة للسيدات

تتساءل الكثير من السعوديات عن قيمة الأموال التي يجب دفعها للحصول على رخصة القيادة، وسوف نجيب على هذا السؤال بالتفصيل.

الرسوم الواجب دفعها للحصول على رخصة قيادة خاصة أو عامة هِيْ 40 ريال سعودي فِيْ السنة وعند تجديد الرخصة.

ما هِيْ رسوم مدارس تعليم القيادة المعتمدة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة

من شُروطْ حصول المرأة على رخصة القيادة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة تقديم شهادة تفِيْد بأنها تعلمت القيادة، ويجب أن يكون ذلك من خلال مدرسة معتمدة، وتبلغ تكلفتها 435 ريالًا للخصوصية، و 560 ريال للجمهُور.

أفضل مدارس تعليم قيادة النساء فِيْ المملكة

لا يمكن لأي شخص فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة الحصول على رخصة قيادة بدون شهادة معتمدة تفِيْد بحصوله على تدريب القيادة، وهذا الأمر يشمل الرجال والنساء على حد سواء، ولهذا تبحث الكثير من السعوديات عن أفضل مدارس تعليم القيادة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. المملكة، وهناك العديد من المدارس الجيدة التي سنذكرها. بعض أكبر أسماء هذه المدارس هِيْ كَمْا يلي

المدرسة السَعُودِيْة لتعليم قيادة السيارات

تقدم المدرسة السَعُودِيْة لتعليم قيادة السيارات أكبر وأفضل برامج التدريب على القيادة فِيْ المملكة ولديها العديد من الفروع. يقدم 30 ساعة تدريب للمبتدئين و 12 ساعة تدريب للمستوى المتوسط. أما بالنسبة للمستوى المتقدم، فقط 6 ساعات تدريب. ، ورسوم المدرسة السَعُودِيْة 2400 ريال كَمْا هُو مبين فِيْ هذا الجدول.

مدرسة دلة لتعليم قيادة السيارات

تقدم مدرسة دلة لتعليم قيادة السيارات أحدث الأساليب التي تسمح لك بتعلم القيادة بطريقة بسيطة ومهنية. لها فروع عديدة فِيْ مدن المملكة. كَمْا تضم ​​أفضل المدربين من العديد من الجنسيات حول العالم. يمكنك التسجيل بسهُولة من خلال موقعه الرسمي على الإنترنت، ستحصل على 30 ساعة تدريب لمدة أسبوعين، والدورات التدريبية متاحة لجميع الجنسيات، وسعر الدورات 2760 ريال شامل الضريبة.