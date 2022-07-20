خطوات استخراج نتائج المراسلة 2022 الجزائر بعد الإعلان رسمياً اليوم

استخراج نتائج مراسلات 2022 الجزائر بعد الإعلان الرسمي للنتيجة اليوم، والتي أصبحت حديث الصغار والكبار خلال الأيام الماضية، بعد أن تأخر إعلانها أكثر من مرة، حتى جاء القرار الرسمي بإعلان النتيجة ظهر الاثنين الثامن عشر. يوليو 2022، وأن الوزارة من خلال بيان أن إعلان النتيجة سيكون متاحًا فقط عبر موقع المكتب الوطنيحيث يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال عدة خطوات بسيطة وسهلة.

كشف المكتب الوطني للامتحانات والمسابقات الجزائرية عن مَوعِد إعلان النتائج النهائية للعام الدراسي الماضي، حيث ستعلن نتائج المحافظات التالية (قسنطينة، تمنراست، تيسمسيلت، المدية، الجلفة، سطيف، باتنة، أدرار، الأغواط). يكون سيرتفع يوم الاثنين الثامن عشر من يوليو.

استخراج نتائج مراسلات الجزائر 2022 بعد الإعلان الرسمي اليوم

بعد انتهاء فترة الانتظار الكافِيْة، أصبح الآن متاحًا لجميع الآباء أو الطلاب للحصول على النتائج والأسعار بسهُولة، من الولاية (صيدا، قسنطينة، سكيكدة، تيارت، بشار، أدرار، سوق أهراس، تبسة) إلى باقي الدول. النتائج متاحة اليوم من خلال المكتب الوطنييجب على الطالب اتباع الخطوات التالية للحصول على النتائج والدرجات بسهُولة كَمْا يلي



اذهب إلى الموقع مكتب النتائج الوطني .

. اكتب رقم التسجيل الخاص بك.

معرف الدولة.

سجل تاريخ ميلاد الطالب.

اكتب رمز التأكيد.

انقر فوق عرض النتيجة.

هذا اليوم نتيجة المقاطعة الثلاثاء 19 يوليو 2022 بسكرة، تيزي وزو، صيدا، بشار.

عين دلفِيْ، تيارت، عناية، مستغانم، سوق أهراس. الأربعاء 20 يوليو 2022 الواد وتبسة والشلف وورقلة.

الجزائر، بجاية، تلمسان، وهران.

رَابِطْ نتيجة المراسلات 2022

زاد معدل البحث قبل دقائق، فِيْ الساعات الأولى من اليوم الخميس مَوعِد إعلان نتائج المراسلات. بالنسبة للمحافظات التالية (الشلف، الأغواط، بسكرة، تلمسان، عين الدفلة، الواد، وهران، ورقلة، مستغانم، عنابة، سطيف، المدية، الجلفة، تيزي وزو)، لإغلاق الستار على نتائج مراسلات هذا العام و تنتهِيْ بتوقع وانتظار ملايين الجزائريين حيث يمكن الاطلاع على النتيجة إلكترونياً من خلال رَابِطْ نتيجة المباراةوهُو الرَابِطْ الرسمي المخصص لإصدار النتيجة النهائية عليه.

نذكركَمْ أيها الأخوات بأن رَابِطْ النتائج سيكون تحت ضغط من ظهر هذا اليوم بسبب حضور آلاف الطلاب والأسر الراغبين فِيْ استخراج النتيجة، لذلك نذكركَمْ بتسجيل بياناتكَمْ فِيْ خانة التعليقات. أدناه هذه المقالة. استخراج نتائج المباراة 2022 الجزائر بعد الإعلان الرسمي اليوم.