خطوات اعادة التسجيل في حساب المواطن الجديد 1444 ، في ظل التسائلات حول التعرف على طريقة اعادة التسجيل في حساب المواطن أي العمل على تسجيل في حساب المواطن للمستخدم جديد ، للمقيمين وساكنين المملكة العربية السعودية ، وبالحث على الطريقة التي تمكنهم من التسجيل على منصة المواطن ، ووجاء هذا المشروع لمواجهة حالة السعر المرتفع، هي محاولة من الحكومة السعودية لتقديم المساعدة لتخفيف أعباء الحياة على المواطنين ، وذلك للإستفادة من الخدمات الالكترونية التي يقدمها ، تابعوا معنا .

حساب المواطن

عملت الحكومة في المملكة العربية السعودية جاهدة لتقديم يد العون لجميع الأسر الفقيرة المحتاجة، والتي تحصل على دخل محدود في المملكة العربية السعودية. بناءً على مجموعة من الشروط والمعايير المحددة.

إعادة التسجيل في حساب المواطن

أعلن حساب المواطن على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمنصة أنه تم فتح إعادة التسجيل في حساب المواطن، وتم ذلك من خلال الخطوات التالية

انتقل مباشرة إلى موقع “Citizen”.

قم بإنشاء حساب مستخدم جديد عن طريق كتابة المعلومات التالية رقم الهوية. رقم الهاتف المحمول. تاريخ الولادة.

سيتم إرسال كلمة المرور إلى رقم الهاتف المحمول الذي تم إدخاله مسبقًا.

أعد تعيين كلمة المرور الجديدة.

اكتب المعلومات التالية معلومات الحساب المصرفي. بيانات الدخل الشهري. بيانات عامة عن المستخدم. تفاصيل العنوان. معلومات الملكية. معلومات الشركة التابعة للمستخدم.

بعد اكتمال الطلب، يتم تقديمه مع المستندات المطلوبة.

تحقق من المعلومات المدخلة.

رفع الطلب.

ما هي شروط حساب المواطن الجديد 1444

أعلن حساب المواطن عن مجموعة شروط تتيح للمواطن السعودي التسجيل لدعم حساب المواطن الجديد، وهذه الشروط هي كالتالي

أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية السعودية.

يجب أن يكون مقدم الطلب مقيمًا بشكل دائم في المملكة العربية السعودية ويجب ألا تتجاوز فترة السفر 3 أشهر.

يجب أن يكون عمر المتقدم أكثر من 18 عامًا.

أن يحصل المتقدم على شهادة توضح الحالة الاجتماعية للمتقدم سواء أكان متزوجًا أم أرملًا أم مطلقًا.

أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير خاضع لأحكام القضاء.

يجب أن يكون لدى المتقدم حساب مصرفي.

يجب على المتقدم إرفاق راتبه الشهري أو وثيقة راتبه الإضافي.

إذا كان المتقدم طالبًا جامعيًا، فيجب عليه تقديم وثيقة تثبت إقامته في سكن جامعي.

أن يكون المتقدم أقل من 2000 ريال سعودي.

مطابقة معلومات مقدم الطلب مع السلطات المختصة.

أن يتم احتساب الاستحقاق الفعلي للمستفيد وفق المعايير التالية عدد أفراد الأسرة. اعمار افراد الاسرة. إجمالي الدخل الشهري للأسرة.



كيفية تقديم اعتراض على استحقاق حساب المواطن

يمكن للمواطن التقدم بطلب للاعتراض على استحقاق حساب المواطن باتباع الخطوات التالية

انتقل مباشرة إلى موقع حساب المواطن الرسمي.

أدخل رقم الهوية وكلمة المرور الخاصة بك، ثم انقر فوق تسجيل.

حدد من القائمة الرئيسية ثم انقر فوق خيار قائمة دراسة الأهلية.

أدخل رقم الهوية والمعلومات المطلوبة.

تحقق من أهلية المستفيد.

قم بة المعلومات والبيانات، ثم اضغط على خيار تقديم طلب اعتراض.

تحديد أسباب الاعتراض.

ثم انقر فوق خيار إرسال الطلب.

كم من الوقت يستغرق الرد على اعتراض حساب المواطن

مدة الاعتراض على حساب المواطن 60 يومًا، أو بحد أقصى شهرين، حيث يوفر حساب المواطن إمكانية تقديم طلب اعتراض على عدم أهلية حساب المواطن، وذلك بالذهاب إلى الموقع المخصص لتقديم طلبات الاعتراض وإرسال طلب الاعتراض. أسباب الاعتراض. كما يعمل البرنامج على ة الطلب والتحقق من المعلومات والبيانات المدخلة. ومرفقة للبت في قبول الاعتراض أو رفضه.

المستندات المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن

يجب على المتقدم ة شروط التسجيل في حساب المواطن بالإضافة إلى استكمال طلبات التسجيل من خلال إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة لإتمام التسجيل على كمبيوتر المواطن الجديد. هذه الوثائق هي كما يلي

نسخة من الهوية الوطنية.

الحساب المصرفي الشخصي لمقدم الطلب.

وثيقة الدخل الشهري لمقدم الطلب.

بطاقة عائلية.

بطاقة الأحوال المدنية.

كيفية اضافة المولود في حساب المواطن

يسمح حساب المواطن للمواطنين بإضافة مواليد لحساب المواطن وفق الخطوات التالية

انتقل مباشرة إلى موقع حساب المواطن “”.

انقر فوق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

انقر فوق خيار التسجيل.

انقر فوق التفاصيل.

حدد معلومات الشركات التابعة ثم حدد خيار الشراكة.

سيظهر نموذج التسجيل التابع.

قم بتحميل المستندات المطلوبة.

انقر فوق خيار حفظ.

الفئات المستهدفة في برنامج حساب المواطن السعودي

حساب المواطن السعودي هو حساب مقدم من الحكومة السعودية يهدف من خلاله إلى دعم الفئات المهمشة في المجتمع السعودي والأكثر احتياجاً وفقراً. فيما يلي نستعرض الفئات المؤهلة للحصول على الدعم المالي في برنامج حساب المواطن السعودي

المواطن السعودي من ذوي الدخل المحدود.

سعودية متزوجة من سعودي أو أجنبي مستوفي شروط الأهلية.

مواطن سعودي حاصل على خريطة ملاحية في الأراضي السعودية.

مواطن سعودي متزوج من أكثر من سعودية.

الفئات الأخرى التي تنطبق عليها شروط الأهلية.

طرق التواصل مع حساب المواطن

من الممكن التواصل مباشرة مع حساب المواطن والاستفادة من الخدمات التي يقدمها حساب المواطن سواء عن طريق الاستفسار عن المعلومات أو الاستفسار عن الأسئلة التي تهم المواطن، وفيما يلي نستعرض هذه الطرق

الاتصال عبر الرقم الموحد تواصل عبر رقم خدمة العملاء 19912.

Twitter تواصل على منصة Twitter “.

رابط إعادة التسجيل في حساب المواطن الجديد 1444

أتاح حساب المواطن إمكانية إعادة التسجيل في حساب المواطن الجديد لعام 1444 هـ، بالذهاب إلى صفحة حساب المواطن وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور لتقديم طلب إعادة التسجيل في حساب المواطن الجديد، عبر الارتباط التالي “”.

تعرفنا عبر السطور السابقة حول خطوات اعادة التسجيل في حساب المواطن الجديد 1444 ، وسردنا شروط التسجيل في حساب المواطن الجديد 1444 وطريقة تقديم طلب اعتراض على استحقاق حساب المواطن ، و الرابط إعادة التسجيل في حساب المواطن الجديد .