خطوات الاستعلام عن الدعم السكني بالسجل المدني بالمملكة العربية السعودية ،تقدم الحكومة السعودية عدد من الخدمات والتي تسهل على المواطنين في تحسين الظروف الاقتصادية بالإضافة الى وجود عدد من الخدمات المصرفية التي تتوفر الى الأسر محدودة الدخل وتوفير وزارة الإسكان الكثير من الدعم السكني لفئة محددة من المواطنين والغير قادرين مالياً على شراء البيوت.

استشارة حول دعم الإسكان في السجل المدني

يمكن لجميع الراغبين بالاستعلام عن دعم السكن فِيْ السجل المدني اتباع الخطوات التالية ومنها ما يلي:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة سكني عبر الإنترنت باستخدام السجل المدني، ثم اختر أيقونة مواطن أو مقيم والتي ستجدها أمامك فِيْ الصفحة الرئيسية. تبدأ بالضغط على خدمة التحقق وإضافة رقم السجل المدني فِيْ المكان المشار إليه والنقر فوق تحقق، ثم تبدأ فِيْ إضافة تاريخ الميلاد والنقر فوق متابعة، فِيْ ثوانٍ، سترى جميع التفاصيل المتعلقة بالدعم إلى المنزل .

شروط الأهلية للحصول على الدعم السكني

فِيْ الأسطر التالية، يمكنك الرجوع إلى شُروطْ استحقاق الدعم السكني، ومن بينها ما يلي:

أولاً يجب أن يكون الدعم السكني باسم الزوج / الزوجة، وأن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن يكون عمر مقدم الطلب 25 عامًا على الأقل ويجب أن تكون الأسرة مقيمة بشكل دائم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عند التقدم بطلب للحصول على دعم السكن.

يجب تطبيق كافة معايير الدعم السكني وفق المادة المنصوص عليها فِيْ السكن.

يجب استيفاء جميع متطلبات دفع الرسوم الاقتصادية إلى وزارة الإسكان، ولم يستفد أي فرد من الأسرة سابقًا من برنامج دعم الإسكان الحكومي.

خطوات تقديم طلب دعم السكن

يمكنك تقديم طلب دعم السكن من خلال الموقع الرسمي لبوابة بوابة سكني، وذلك باتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة سكني على الإنترنت، وأضف رقم التعريف الوطني وباقي البيانات المطلوبة، ثم انقر فوق تحقق. تبدأ بإضافة جميع بياناتك وكتابتها بشكل صحيح، وخاصة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول وكلمة المرور، ثم النقر فوق إرسال طلب دعم الإسكان، واقبل الشُروطْ والأحكام وتأكيد صحة هذه البيانات.

خطوات الاستعلام عن الدعم السكني بالسجل المدني بالمملكة العربية السعودية كذلك وفرت منصة سكني عدد من الخيارات والخدمات التي تسهل المواطنين الإطلاع على البرامج المطروحة وتناسب الشروط مع الطلب بالإضافة الى إرفاق البيانات الشخصية لقبول الطلبات الجديدة.