خطوات الاستعلام عن تامين زائر برقم الضمان 1444 ، سعى العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية حول التعرف على على الحالة الخاصة بالتأمين الصحي لهم ، وذلك عبر استخدام الموقع الرسمي للتامينات عبر شبكة الانترنت ، والذي يتم توضيح به الاجابة على جميع الاستفسارات التي يتسائل عنها المواطنين وذلك لمعرفة معلومات التأمين الخاصة بهم ، وهي من أهم الخدمات للأفراد ، تابعوا معنا .

تأمين طبي في السعودية

يعتبر التأمين الطبي من المتطلبات الرئيسية والمهمة في حياة جميع المواطنين والمقيمين في المملكة، حيث يرتبط مباشرة بتأمين الأفراد وحمايتهم من أي مخاطر صحية قد تهدد حياتهم، وذلك بإدراج التكاليف المطلوبة. للفحص والتشخيص والعلاج وكذلك الدعم النفسي والجسدي. وهي سمة بارزة تستخدمها الحكومات المختلفة، وتستهدف إيصال الرعاية الصحية لمختلف فئات المجتمع، من خلال جمع الأموال وتقسيمها بالتساوي حسب احتياجات الأفراد من الرعاية.

خطوات الاستعلام عن تأمين الزائر بالكفالة رقم 1444

توضح الطريقة التالية خطوات الاستعلام عن تأمين الزائر بالكفالة رقم 1444. ويمكن للزوار في المملكة الاستعلام عن التأمين من خلال رقم جواز السفر، وذلك باتباع الخطوات التالية

دخول الموقع الرسمي لمجلس الضمان الصحي “”.

الدخول إلى علامة التبويب خدمات المجلس في القائمة الرئيسية.

اختيار خدمات المؤمن عليه من بين الخدمات الظاهرة.

النقر على أيقونة الاستعلام لتأمين الزائر.

أدخل الخدمة من خلال النقر على أيقونة تسجيل الدخول.

أدخل رقم جواز السفر.

أدخل رمز التحقق.

انقر فوق أيقونة الإرسال.

تظهر معلومات التأمين التي تريد عرضها.

استعلام عن معلومات التأمين

يعتبر الاستعلام عن معلومات التأمين من أهم الخدمات المتوفرة عبر الموقع الإلكتروني للتأمين الصحي التعاوني، ويمكن لجميع الأفراد في المملكة الاستفادة من هذه الخدمة على النحو التالي

انتقل إلى الموقع الرسمي للتأمين الصحي التعاوني “”.

انقر فوق خدمات المجلس من واجهة الصفحة الرئيسية.

دخول “الخدمات المؤمن عليها” من القائمة التي تظهر.

اختر خدمة الاستعلام عن التأمين الصحي.

تسجيل الدخول إلى الخدمة.

انتقل إلى صفحة الاستعلام وأدخل البيانات المطلوبة وهي

الرقم القومي / الإقامة / رقم الحدود.

أدخل رمز التحقق المرئي وتابع.

بهذه الطريقة، يمكنك عرض تفاصيل التأمين.

استعلام عن تأمين زائر للعمرة

يقدم مجلس التأمين الصحي خدمة الاستعلام عن تأمين الزائر للعمرة للأفراد والتي يمكن الاستفادة منها على النحو التالي

تسجيل الدخول إلى خدمات المجلس.

اضغط على خدمة تأمين العمرة من قائمة الخدمات.

أدخل رقم جواز السفر.

اكتب الرمز المرئي، ثم انقر فوق موافق.

استفسارات تأمين كورونا

يمكن الاستفسار عن تأمين كورونا باتباع الخطوات التالية

تسجيل الدخول إلى خدمات المجلس.

الضغط على خدمة “استعلام عن تأمين Corona_19”.

أدخل رقم بطاقة الهوية.

اكتب رمز التحقق المرئي.

انقر على أيقونة “إرسال”.

استفسارات حول التأمين الصحي للوافدين

يمكن للأفراد القادمين إلى المملكة الاستعلام عن التأمين الصحي للوافدين على النحو التالي

دخول موقع مجلس الضمان الصحي التعاوني “”.

الدخول إلى الخدمات الإلكترونية للهيئة من الواجهة الرئيسية.

انتقل إلى خدمات المؤمن عليه واختر “استعلام عن التأمين الصحي”.

قم بتسجيل الدخول إلى الخدمة ثم أدخل البيانات المطلوبة وهي رقم حدود الوصول. رمز التحقق.

انقر فوق “موافق” لرؤية التفاصيل.

الاستعلام عن التأمين الصحي بالرقم الحدودي

يسمح الرقم الحدودي للأفراد القادمين إلى المملكة باستخدامه في خدمات الاستعلام الإلكتروني. يمكن استخدام الرقم للاستعلام عن التأمين الصحي على النحو التالي

انتقل مباشرة إلى موقع مجلس التأمين الصحي “”.

اختر خدمات المؤمن عليه من علامة الخدمات بالمجلس.

اضغط على خدمة الاستعلام عن التأمين الصحي، ثم ادخل الخدمة.

أدخل البيانات المطلوبة للاستعلام، وهي رقم حدود الوصول. رمز التحقق.

انقر على أيقونة الموافقة وشاهد حالة التأمين.

الاستعلام عن تأمين طبي برقم الهوية الوطنية

ومن أهم الخدمات المتعلقة بالتأمين الطبي خدمة الاستعلام عن التأمين الصحي برقم الهوية الوطنية. يمكن معرفة حالة التأمين برقم الهوية على النحو التالي

انتقل إلى موقع التأمين الصحي “” مباشرةً.

الضغط على علامة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة.

دخول خدمات فئة المؤمن عليه.

اختر خدمة الاستعلام عن التأمين الصحي.

الضغط على أيقونة “لخدمتك” للدخول إلى الخدمة.

أدخل رقم الهوية الوطنية في الفراغ الموجود.

أدخل الرمز المرئي في المساحة المتوفرة.

تظهر تفاصيل حالة التأمين الطبي.

الاستعلام عن تأمين طبي برقم الإقامة

يمكنك الاستفادة من خدمة الاستعلام عن التأمين الطبي برقم الإقامة من خلال زيارة الموقع الرسمي لمجلس التأمين الصحي على الإنترنت، ثم اتباع الخطوات التالية

اذهب إلى الموقع الرسمي لمجلس التأمين الصحي.

الضغط على الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمجلس أعلى واجهة الموقع.

اختيار الخدمات للمؤمن عليهم.

الضغط على خدمة “استعلام عن التأمين الصحي” من بين الخدمات المدرجة في علامة التبويب.

اضغط على الأيقونة المخصصة للدخول إلى الخدمة.

أدخل رقم الإقامة والرمز المرئي.

انقر فوق أيقونة إرسال لعرض معلومات التأمين.

تقديم شكوى إلى مجلس التأمين الصحي ومتابعة طلب الشكوى

يوفر المجلس السعودي للتأمين الصحي التعاوني عبر الموقع عدة قنوات اتصال ليتمكن الأفراد من تقديم شكاويهم حول المشكلات التي يواجهونها بخصوص الخدمات التي يقدمها المجلس، ومن أبرز هذه القنوات

التواصل عبر الرقم الموحد 920001177

الاتصال عن طريق البريد الإلكتروني

الاتصال بأمين عام المجلس

الرقم المجاني لمجلس التأمين الصحي

يمكن التواصل مع مجلس الضمان الصحي التعاوني في المملكة العربية السعودية من خلال الرقم الموحد الذي يقدمه المجلس للأفراد لتلقي استفسارات وشكاوى واقتراحات الأفراد وهو الرقم التالي 920001177

رابط المجلس السعودي للتأمين الصحي cchi.gov.sa

يمكن الدخول مباشرة إلى موقع الهيئة السعودية للتأمين الصحي للاستعلام عن تأمين الزائر برقم الضمان وخدمات الاستعلام المهمة الأخرى من خلال الرابط، وذلك باتباع الخطوات المناسبة لخدمات الاستفسار المختلفة من خلال موقع الكتروني.

خطوات الاستعلام عن تامين زائر برقم الضمان 1444 ، يعد التأمين الصحي احدى الخدمات التي توفرها المملكة العربية السعودية للأشخاص والمواطنين داخل المملكة ، كونه من الامور المهمة والتي يحتاجها الجميع دون منازع ، حيث يحفظ التأمين الأفراد من المخاطر التي قد تواجههم في حياتهم .