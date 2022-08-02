خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهر الجديد بالسَعُودِيْة وطرق السداد إلكترونيا

خطوات التحقق من فاتورة الكهرباء قدمت شركة الكهرباء طريقة جديدة يمكن من خلالها سداد فاتورة الكهرباء فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة إلكترونياً، بالإضافة إلى الاطلاع على الفاتورة من المنزل عبر الإنترنت، وذلك لتوفِيْر أكبر قدر من الراحة وتوفِيْر الوقت والجهد على مواطن سعودي.

التحقق من فاتورة الكهرباء برقم العداد وطرق السداد فِيْ ثوانٍ بكل سهُولة

ادفع فاتورة الكهرباء فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عبر الإنترنت

هناك طرق عديدة لإجراء الدفع فاتورة الكهرباء عبر الإنترنت تشمل الطرق ما يلي

تحتاج إلى تحميل تطبيق الرَاجحّيْ المباشر.

قم بتسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

قم بتنشيط الوصول إلى النظام عن طريق إدخال رقم الهاتف.

انقر فوق علامة التبويب المزيد.

اختر زر المدفوعات.

انقر فوق خيار دفع الفاتورة.

انقر فوق الخدمات العامة.

اختر اسم الشركة السَعُودِيْة للكهرباء.

اكتب رقم الحساب.

اضغط على المبلغ.

أكد المبلغ المكتوب أمامك.

ستتلقى رمزًا عبر الهاتف.

بمجرد إجراء الدفع، سيتم تأكيده برسالة نصية إلى هاتفك.

كيف تستشير بشأن فاتورة الكهرباء

وفرت شركة كهرباء المملكة خيار الاطلاع على النتيجة من خلال الرسائل، بالإضافة إلى الرسائل التوعوية حول ترشيد استهلاك الكهرباء، ويتم التعاقد على الخدمة بالطريقة التالية

يجب عليك إرسال رقم حسابك إلى الرقم.