خطوات الاستعلام عن مطالبة تأمين ولاء 1444 ، ويتبعها عملاء شركة ولاء للتأمين داخل المملكة العربية السعودية ، حيث تعتبر الشركة المعروفة باسم ولاء من الشركات ذات الأهمية والمتخصصة في مجال التأمين ، حيث تعمل على تقديم العديد من خدمات التأمين للأفراد المستهلكون داخل المملكة والذين يمكن الحصول عليها إلكترونيًا ومن بين تلك الخدمات ، خدمات للاستعلام عن مطالبات تأمين الولاء ، تابعوا معنا .

شركة ولاء للتأمين التعاوني

تعتبر شركة ولاء للتأمين التعاوني من الشركات الرائدة في قطاع التأمين السعودي. تأسست عام 1976 وهي شركة مرخصة وتخضع لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي برقم ت بتاريخ 16/2007/16، برأس مال 646 مليون ريال سعودي مدفوعة بالكامل. يقع مكتبها الرئيسي في الخبر. تم تصنيفها من قبل وكالة التصنيف الائتماني الدولية Moody’s مع تصنيف القوة المالية (A3) و Standard & Poor’s مع تصنيف القوة المالية (BBB +) وتصنيف (gcAA +) للقوة المالية وفقًا للمعايير الخليجية، مما يشير إلى أنها هي شركة ذات أساس مالي قوي في صناعة التأمين، وعلى درجة عالية من الوفاء بالالتزامات المالية تجاه عملائنا.

استعلام عن مطالبة تأمين ولاء 1444

خدمة الاستعلام عن مطالبة تأمين الولاء هي إحدى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها شركة ولاء للتأمين التعاوني، والتي يمكن للعميل من خلالها التحقق من مطالبة تأمين الولاء المقدمة للشركة. الجدير بالذكر أن مطالبات التأمين هي طلب رسمي مقدم إلى شركة التأمين، بهدف تعويض المستفيد عن الخسائر أو الحوادث التي يتعرض لها. من أجل الحصول على هذه المطالبة، تتحقق شركة التأمين من صحة المطالبة، بمجرد موافقتها على دفع المدفوعات إلى المؤمن عليه، وإلى جهة معتمدة نيابة عن المؤمن له، حيث يتم إجراء الاستعلام وحالة يتم تتبع المطالبة باتباع الطرق الموضحة أدناه.

خطوات الاستعلام عن مطالبة تأمين الولاء الإلكترونية

يمكن للعميل الاستعلام عن مطالبة تأمين الولاء إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية

ادخل مباشرة إلى موقع شركة ولاء.

انقر فوق علامة التبويب “الخدمات الإلكترونية”.

اختر خدمة “متابعة مطالبتك عبر الإنترنت”.

سيتم نقلك إلى صفحة جديدة مخصصة لإدخال البيانات الخاصة باستعلام المطالبة.

أدخل بيانات الاستعلام للمطالبة.

اضغط على أيقونة (استفسار).

ستظهر كافة تفاصيل مطالبة التأمين وما إذا كانت قد تمت الموافقة عليها أم لا.

استعلام عن مطالبة تأمين ولاء عبر الهاتف

كما أتاحت شركة ولاء للتأمين التعاوني إمكانية الاستعلام عن مطالبة تأمين الولاء عبر الهاتف من خلال الاتصال بالرقم المجاني الموحد المقدم من الشركة والتواصل مع خدمة العملاء لمعرفة نتيجة طلبك، من خلال الرقم 920001742. كما يمكنك الاستفسار عن طريق زيارة مراكز مطالبات الشركة الموجودة في الخبر والرياض وجدة.

رفع دعوى لصالح شركة ولاء إلكترونية

تعرض شركة الولاء التعاونية تقديم مطالبة من خلال موقعها على شبكة الإنترنت، والتي يمكن للعميل من خلالها رفع مطالبة للعميل نفسه، أو للعملاء من غير عملاء الولاء. طريقة الرفع كالتالي

كيفية فتح مطالبة للعملاء الولاء

إذا كنت أنت من تسببت في الحادث، يمكنك تقديم مطالبتك عبر الموقع الإلكتروني واتباع ما يلي

الدخول إلى صفحة الخدمات الإلكترونية مباشرة.

اضغط لرفع مطالبتك.

اختر فتح مطالبة للعملاء المخلصين.

أضف بيانات العميل المطلوبة.

انقر فوق إرسال رمز التحقق.

أدخل رمز التحقق، ثم انقر فوق “التالي”.

أجب عن الأسئلة المعروضة عليك (نعم أو لا).

إذا كان الجواب نعم، أدخل البيانات المطلوبة.

انقر فوق {التالي.

قم بتنزيل النموذج للتوقيع وإعادة تحميل النموذج

املأ جميع الحقول في النموذج وتأكد من التوقيع عليه.

قم بتنزيل النموذج مرة أخرى، ثم انقر فوق “التالي”.

حدد البيانات المطلوبة.

أدخل رمز IBAN.

إرفاق المستندات المطلوبة.

انقر فوق {التالي.

ستظهر رسالة تفيد بأن العملية تمت بنجاح.

كيفية فتح مطالبة للعملاء غير المخلصين

يمكنك فتح مطالبة لطرف ثالث باتباع الخطوات التالية

الدخول إلى صفحة الخدمات الإلكترونية مباشرة.

اضغط لرفع مطالبتك.

اختر فتح مطالبة للعملاء غير المخلصين.

أدخل بيانات العميل.

انقر فوق إرسال رمز التحقق.

أدخل رمز التحقق، ثم انقر فوق “التالي”.

أجب على الأسئلة المطلوبة.

رابط التحميل بنجمة.

انقر فوق {التالي.

جواب السؤال هل انت صاحب السيارة

املأ المعلومات المطلوبة إذا كانت الإجابة بنعم.

إرفاق المستندات اللازمة.

انقر فوق {التالي.

الإجابة على السؤال هل تم تقييم مركبتك من خلال التصنيف

إذا كان الجواب نعم، أرفق إيصال التقييم.

انقر فوق {التالي.

قم بتنزيل النموذج للتوقيع وإعادة تحميل النموذج

املأ جميع الحقول في النموذج وتأكد من التوقيع عليه.

قم بتنزيل النموذج مرة أخرى، ثم انقر فوق “التالي”.

حدد البيانات المطلوبة.

أدخل رمز IBAN.

إرفاق المستندات المطلوبة.

انقر فوق {التالي.

ستظهر رسالة تفيد بأن العملية تمت بنجاح.

طريقة استرداد تأمين الولاء

يمكن الحصول على تأمين الولاء على السيارات من خلال موقع الشركة الإلكتروني، وذلك باتباع ما يلي

الدخول على صفحة الخدمات الإلكترونية للشركة مباشرة.

اختر علامة التبويب “فتح قفل سيارتك”.

أدخل البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لذلك.

اضغط على إرسال.

أدخل رمز التحقق، ثم انقر فوق “تحقق”.

تحديد سبب الإلغاء.

أجب على المعلومات المطلوبة.

إرفاق جميع المستندات المطلوبة.

انقر فوق ‘إرسال.

بعد الانتهاء من هذه الخطوات، ستكون قد استردت تأمين الولاء الخاص بك.

إجراءات تسوية مطالبات تأمين الولاء

تحدد شركة ولاء للتأمين التعاوني إجراءات تسوية المطالبات على النحو التالي

عند استلام أي مطالبة، تكون الشركة ملزمة بتزويد المتقدمين بدليل على استلامها للمطالبة.

تلتزم الشركة بتسوية المطالبات التي تقل عن 2000 ريال خلال 5 أيام عمل من تاريخ استلام المطالبة مع المستندات الكاملة بكل نزاهة ودون أي تنازلات.

بينما المطالبات التي تزيد عن 2000 ريال تستغرق 10 أيام عمل من تاريخ استلام المطالبة مع استكمال المستندات.

تلتزم الشركة بإبلاغ المدعي بأي قصور في غضون 3 أيام عمل.

في حالة الضرورة يتم تعيين خبير مسح أو مقدر خسارة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام.

التزامات شركة الولاء عند رفض المطالبة

تلتزم ولاء بما يلي في حالة الرفض الجزئي أو الكامل للمطالبة

وزود المطالب بأسباب الرفض “الكلي أو الجزئي”.

تزويد المدعي بنسخة من المستندات والمستندات المؤيدة لقرار الشركة في حال طلب المدعي ذلك.

يمكن للمدعي التقدم بشكوى عبر موقع مؤسسة النقد العربي السعودي، والتي تختص بدعاوى لجان الفصل في منازعات ومخالفات التأمين المنصوص عليها في المادة (20) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لتنظر فيها تلك اللجان.

تأمين شركة الولاء

تقدم شركة ولاء العديد من أنواع التأمين، وهي تأمين المركبات، وتأمين السفر، وتأمين الأخطاء الطبية، والعديد من التأمينات الأخرى، والتي سيتم شرحها بالتفصيل أدناه

تأمين المركبة

من بين خدمات التأمين التي تقدمها شركة ولاء للسيارات، توفر شركة ولاء للتأمين ثلاثة أنواع من المركبات وهي

تأمين الطرف الثالث.

يشمل التأمين الشامل محلات التصليح. إصلاح وكالة التأمين الشامل.



كما يقدم العديد من الميزات وهي

الموافقة على إصلاح التصدير في غضون 48 ساعة.

تتبع المطالبات عبر الإنترنت.

التقديم الفوري لمعلومات المركبة إلى قاعدة البيانات الإلكترونية المرورية.

تحويل بنكي سريع للحصول على تعويض مالي.

تتبع مطالبات الرسائل القصيرة.

استجابة سريعة في مركز المطالبات.

يمكنك الحصول على السعر المناسب أو تجديد الوثيقة “”

تأمين السفر

برنامج ولاء للتأمين على السفر هو برنامج خاص للمسافرين يوفر تغطية شاملة لجميع الأمور الطارئة التي قد تحدث أثناء السفر، ويتميز عن الشركات الأخرى بمجموعة واسعة من المزايا وهي

إلغاء أو تأجيل موعد الرحلة.

الحقائب المفقودة أو المتأخرة.

والمصاريف الطبية الطارئة سواء للسفر للسياحة أو للعمل وفق الشروط المنصوص عليها في وثيقة التأمين.

يمكنك الحصول على السعر المناسب “”.

تأمين الأخطاء الطبية

التأمين على الأخطاء الطبية هو برنامج يغطي المخاطر والمسؤوليات تجاه الأطراف الثالثة التي قد تنجم عن خطأ أو تقصير من قبل الممارس الطبي، مما قد يؤدي إلى إصابات جسدية ونفقات طبية وأضرار في الممتلكات.

يقدم مجموعة متنوعة من التغطيات للمحترفين.

تقدم أسعار تنافسية.

تقدم فترات تغطية متعددة، من 1 إلى 5 سنوات.

حد المسؤولية المتاح هو من 100،000 ريال سعودي إلى 1،000،000 ريال سعودي.

ويمكنك الحصول على الاقتباس “”.

تأمين الملكية

تقدم ولاء حلول تأمينية شاملة لتغطية ممتلكات المؤمن عليه ضد أي احتمالات. يشملوا

تأمين الممتلكات ضد جميع المخاطر.

التأمين ضد الحريق والأخطار ذات الصلة.

تأمين السكن.

التأمين ضد خسارة الربح / فشل الأعمال – والذي يتم منحه بالتزامن مع وثيقة التأمين على الممتلكات ضد جميع المخاطر وكذلك مع بوليصة التأمين ضد الحريق والأخطار ذات الصلة.

التأمين البحري

تقدم شركة ولاء للتأمين البحري لعملائها الذين يعملون في مجال الاستيراد أو التصدير في نقل البضائع التجارية. يتلقى الشحن البحري تأمينًا عن الخسائر / الأضرار المتعلقة بالبضائع / الشحنات المنقولة على متن السفينة. تغطي وثيقة التأمين المخاطر والخسائر والأضرار التالية

أخطار البحار أو الأنهار أو البحيرات أو أي مياه أخرى صالحة للملاحة.

حريق، انفجار، سرقة تحت العنف.

الهجر أو القرصنة.

الاتصال مع النقل البري أو المينائي.

زلزال أو ثوران بركاني أو برق.

طرق الاتصال بشركة ولاء

يمكنك التواصل مع ولاء من خلال قنوات الاتصال المختلفة التي توفرها، وهي كالتالي

رقم الهاتف يمكنك التواصل مع أرقام شركة ولاء من خلال الأرقام التالية 920001742/8001199222

رقم الفاكس يمكنك الكتابة للشركة عبر رقم الفاكس التالي +966 (13) 865 2255

البريد الإلكتروني يمكنك أيضًا إرسال شركة ولاء عبر البريد الإلكتروني التالي.

مقر الشركة يمكنك زيارة مقر الشركة على العناوين التالية الأخبار المكتب الرئيسي، مبنى عادل خاشقجي، شارع خادم الحرمين الشريفين، ص.ب 31616 الخبر 31952 المملكة العربية السعودية. الرياض الإدارة الإقليمية، حي العليا، طريق الملك فهد الفرعي، ص.ب 7906، الرياض 12313، المملكة العربية السعودية. جدة الإقليمية برج طريق الملك مقابل الخطوط مبنى 25 الطابق مكتب رقم 2509 طريق الملك عبد العزيز ص.ب 122037 جدة 21332 المملكة العربية السعودية



رابط للاستعلام عن مطالبة تأمين ولاء walaa.com

يمكنك الاستعلام عن مطالبة تأمين الولاء من خلال الموقع الإلكتروني لشركة ولاء، حيث يمكنك إدخال هذا الرابط “” واتباع جميع التعليمات المذكورة أعلاه للاستعلام، لتوضيح ما إذا تم قبول المطالبة أو رفضها من قبل الشركة.

خطوات الاستعلام عن مطالبة تأمين ولاء 1444 ، شركة الولاء احدى الشركات التي عرفت بتميزها داخل المملكة ، وهي مرخصة ، كما اوضحنا إجراءات تسوية مطالبات تأمين الولاء ، تأسست منذ عام 2007 ، وتمتلك قيمة 646 مليون ريال ، يتم الاستعلام بسهولة من خلال موقع شركة ولاء للتأمين التعاوني .