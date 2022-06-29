خطوات الاستعلام عن نتائج الاختبارات عبر نظام نور وتطبيق توكلنا خدمات

أصدرت العديد من المدارس نتائج المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، بعد إغلاق درجات الطلاب من خلال نظام نور وتطبيق خدماتنا الموثوقة.

خطوات عمل الاستعلام من خلال نظام نور

تتضمن خطوات استخراج نتائج المرحلتين الابتدائية والمتوسطة بعد اعتمادها من قبل المدرسة في نظام نور الخطوات التالية

ادخل إلى نظام نور

– إضافة رمز التحقق

انقر فوق زر التسجيل أو سجل الدخول مباشرة

انقر فوق رمز استعلام نتائج الطلاب

اختر الفصل الثالث من القائمة

ثم اضغط على زر البحث

خطوات استشارة النتائج من خلال خدماتنا

كما يمكن التحقق من نتائج الطلاب والطالبات من خلال تطبيق خدمات توكلنا باتباع الخطوات التالية

– افتح التطبيق

– خدمات

خدمات تعليمية

النتائج الأكاديمية