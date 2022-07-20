خطوات الاستعلام عن نتائج التحصيلي عبر توكلنا وموقع تقويم التعليم

وسادت حالة من التفاؤل والفرح بعد إعلان نتائج التحصيل الدراسي، وبارك الطلاب بإعلان النتائج، متطلعين إلى مستقبل مشرق واعد بعد تحديد مستواهم التعليمي.

يعد اختبار التحصيل من أهم الاختبارات التي تجريها هيئة تقويم التعليم والتدريب لجميع الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة حتى يتم تحديد مستواهم من خلال جهة خاصة في وزارة التربية والتعليم.

استعلام عن نتائج الإنجاز.

يمكن الاستفسار عن نتائج الإنجاز عبر الموقع الرسمي لهيئة التقييم والتدريب باتباع الخطوات التالية

أولاً، انتقل إلى الرابط الرئيسي لهيئة التقييم والتدريب هنا.

ثم انقر فوق كلمة “تسجيل” ثم أدخل بيانات الموقع في أماكنها الخاصة.

بعد ذلك، انقر فوق كلمة الاختبارات.

ثم انقر فوق اختبار البيانات.

أخيرًا، انقر فوق نتائج اختبار الأداء.

الاستعلام عن نتائج الإنجاز من خلال توكلنا

كما يمكن التحقق من نتائج اختبار الأداء من خلال تطبيق توكلنا باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى رابط البريد الإلكتروني الموثوق به هنا

ثم أدخل المعلومات الخاصة في الأماكن المخصصة لها، ثم اضغط على كلمة “الخدمات”.

بعد ذلك، اختر خدمة التعليم.

انقر على نتائج دراسة الكلمة

ثم انقر فوق كلمة “تنشيط خدمة”. أعلمني إذا ظهرت النتائج.