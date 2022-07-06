خطوات الاستفادة من الخدمات العلاجية لـ الحجاج

أوضحت وزارة الصحة للحجاج كيفية الاستفادة من الخدمات العلاجية التي تقدمها في جميع المراكز الصحية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم حج 1444 هـ.

ونشرت الوزارة عبر حسابها على منصات التواصل الاجتماعي “إنفوجرافيك” يشرح الخطوات التي يجب على الحجاج اتباعها عندما يحتاجون إلى عناية طبية، وفي حالة العناية الطبية الطارئة يتوجه الحاج مباشرة إلى أقرب إغلاق طوارئ. مستشفى.

كما أكد أن المستشفيات المتاحة حددت مواقعها من خلال مسح الهاتف الذكي من خلال الباركود الموجود على صفحة “صحة ضيوف الرحمن” على موقع “الصحة”.

الرعاية الطبية غير الطارئة

أما الرعاية الطبية التي لا تعتبر طارئة، فيجب على الحاج أن يتوجه إلى أقرب مركز صحي في الأماكن المقدسة.

وأوضحت وزارة الصحة أنه في حالات الطوارئ الطبية يمكن للحجاج الاتصال بالرقم 911 أو الاتصال بالرقم 937 لطلب استشارة طبية والاستفادة من تطبيق “Mi Salud”.