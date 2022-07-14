خطوات الاستفادة من خدمة تغيير حالة مستفيد لدى التأمينات

وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وجوب التحقق من وضع المستفيد في حال وجود أي تغيير فيه حفاظا على حقوقه وضمان صرف العائدة الشهرية من خلال خدمة تغيير وضع المستفيد.

تغيير حالة المستفيد

وواصلت المؤسسة، عبر حسابها على تويتر، أن خدمة تغيير حالة المستفيد تتيح للعملاء الإبلاغ عن أي تغيير في وضع المستفيد وتسهم في الحفاظ على حقوق المستفيدين وضمان سداد الدفعة الشهرية المستحقة لهم.

استفد من الخدمة

وأشار إلى أن خطوات الاستفادة من الخدمة تبدأ بالدخول عبر الخدمات الإلكترونية أو الوصول الوطني الموحد واختيار خدمة “تغيير حالة المستفيد” والاطلاع على التعليمات والشروط والضغط على “متابعة” واختيار نوع الحالة إلى يتم التحديث واستكمال البيانات المطلوبة وأخيراً قبول الإقرار والنقر على “إرسال الطلب”.