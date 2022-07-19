خطوات الاستفادة من دعم سكني

وأكد برنامج سكني أنه يمكن الاستفادة من حزم دعم البرنامج من خلال بضع خطوات.

وأشار السكاني، عبر حسابه الرسمي على تويتر، إلى أن حزم الدعم تستفيد من خلال الخطوات التالية

– التسجيل في برنامج سكني. – تقديم طلب للمستشار العقاري واختيار المنتج وتعريف الباقة. – تحديد الممول. – التواصل مع الممول وتوقيع العقود النهائية.

تعليق الدعم

و قبل؛ وأكد برنامج “سكني” أنه حتى لا يتم تعليق دعم إسكان المستفيدين من منتج البناء الذاتي، يجب تنزيل شهادة السكن (إتمام العمل) من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق التنمية العقارية.

وقال البرنامج عبر حسابه الرسمي على تويتر إنه في حالة تعليق الدعم سيعاد إيداع الدعم بأثر رجعي بعد تقديم شهادة الإشغال عبر الخدمات الإلكترونية.

قرض الرهن العقاري المدعوم

يقدم برنامج سكني خيار القرض العقاري المدعوم للمستفيدين منه بهدف تمكين الأسر السعودية من امتلاك منزلها الأول عن طريق اختيار إحدى الوحدات قيد الإنشاء التي يقدمها البرنامج عبر موقعه الإلكتروني وتطبيقه ضمن 115 مشروعًا توفر حوالي 150 ألف مشروع. أو الاستفادة من القرض المدعوم لشراء الوحدات الجاهزة والذي يمنح للأسر، وللمستفيد حرية اختيار المواقع والتصميمات التي تناسبه بما يناسب احتياجاته ورغباته.