خطوات الاطلاع وحجز المخططات المتاحة في سكني

أكد برنامج سكني أنه من الممكن عرض وحجز جميع المخططات المتاحة في مناطق مختلفة من المملكة إذا كنت مؤهلاً للحصول على الدعم، وذلك بتسجيل الدخول من خلال منصة سكني، ثم اختيار السوق العقاري ثم اختيار المخطط المناسب.

آلية منتج البناء الذاتي

و قبل؛ وأوضح برنامج سكني أن منتج البناء الذاتي يجب أن يكون على دفعات بشرط استيفاء الشروط الخاصة بكل دفعة.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “منتج البناء الذاتي على دفعات، وتسليم المدفوعات بشرط استيفاء المتطلبات المحددة لكل دفعة، ونأمل أن يزوروا وكالة التمويل. أن تكون على علم بجميع التفاصيل والإجراءات اللازمة “.

الموقع السكني والتطبيق

يوفر موقع وتطبيق سكني 119 مشروعًا قيد الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، بما في ذلك حوالي 155 ألف وحدة سكنية، تتنوع بين الفلل والشقق والمنازل، ينتشر معظمها في 7 ضواحي سكنية رئيسية في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وخميس مشيط. لتوفير حياة عصرية تتكامل فيها جودة الوحدات السكنية، وفق المعايير الدولية، بمرافق وخدمات متنوعة تعمل على تحسين نوعية حياة ساكنيها، وبأسعار مناسبة، بمتوسط ​​750 ألف ريال.

يمكن الاستفادة من جميع الخدمات وخيارات الإسكان وحلول التمويل نهاية لهذه الغاية أو عن طريق الاتصال بالرقم الموحد لعناية المستفيدين (199090) للإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات، بالإضافة إلى تطبيق “سكني” للأجهزة الذكية، أو من خلال زيارة مركز “سكني” الشامل في الرياض وجدة والمدينة المنورة والرياض. – الخبر.