خطوات التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي ، عملت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية مبادرة تسمى تعزيز الإسكان لتوزيع المنازل على المواطنين السعوديين ذوي الدخل المنخفض الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف السكن الملائم ويريدون الحصول على دعم الإسكان ، وهذا الابتكار هو بشكل أساسي. تم توفير نظام التضامن الاجتماعي للمستفيدين والآن لجميع الراغبين في معرفة خطوات التسجيل في هذه المبادرة للمستفيدين من الضمان ، تابعوا معنا .

خطوات التسجيل في إسكان تطوير المستفيد الأمني

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يمكن للمواطنين المستفِيْدين من نظام الضمان الاجتماعي الاستفادة من مبادرة الإسكان مقابل التنمية، وأوضحت الخطوات التي يمكن اتباعها حتى يتم التسجيل فعليا، وهِيْ التالية

تدخل البوابة الرسمية لوزارة الإسكان فِيْ البداية https//www.vivienda.gov.sa/

تسجيل الدخول واختيار قائمة الخدمات من الصفحة الرئيسية للموقع.

اختر أيقونة طلب دعم الإسكان.

الخطوة التالية هِيْ إدخال جميع البيانات المطلوبة فِيْ أماكنها الصحيحة، مثل الاسم، ورقم التعريف، ورقم الهاتف المحمول الخاص، وتاريخ الميلاد.

ثم انقر فوق إرسال الطلب.

شروط السكن للمستفيدين من الضمان

هناك بعض الشُروطْ اللازمة التي تم توضيحها للموافقة على طلب المستفِيْدين من الضمان الاجتماعي للحصول على الدعم السكني، وهذه الشُروطْ هِيْ كالتالي