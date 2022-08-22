خطوات التسجيل في الهيئة العامة للاحصاء 1444 ، قد تسائل العديد من الأفراد حول خطوات التي تمكنهم من عملية التسجيل في الهيئة العامة للإحصاء ، والتي تعد من الجهات الحكومية البارزة داخل الممكلة العربية السعودية ، وتعد الجهة التي عرفت بمسؤليتها عن التعداد السكاني في مختلف المحافظات والمناطق داخل المملكة ، حيث اتاحت للمواطنين بالتسجيل للعام الجديد 1444 ، تابعوا معنا .

الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية

تأسست الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية عام 1930 م بهدف تنظيم العلاقة بين دائرة الإحصاء والبيانات التي يتم جمعها من المراكز الإحصائية الأخرى، مما يساعد في التنمية الشاملة والوعي الجماعي الذي يساعد في التخطيط المستقبلي والنهوض به. المملكة العربية السعودية. يتمثل دور الهيئة العامة للإحصاء السعودية في جمع المعلومات والبيانات الإحصائية وتوثيقها، من أجل استخراج البيانات التي تحدد مستوى المتغيرات في المملكة، بالإضافة إلى أن الهيئة تعمل على إعداد تقارير دورية عن التعداد السعودي. بهدف دراسة أساليب التنمية المستدامة وسبل تحقيقها ودراسة الوعي الإحصائي بالتنسيق مع الجهات المختصة.

خطوات التسجيل في الهيئة العامة للإحصاء 1444

يمكن لجميع مواطني المملكة العربية السعودية التسجيل لدى الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية لعام 1444 هـ باتباع الخطوات التالية

انتقل مباشرة إلى بوابة الهيئة العامة للإحصاء 1444 هـ “”.

قم بالتمرير لأسفل وانقر على خيار التعداد السعودي.

اضغط على خيار المشاركة في التعداد السكاني السعودي.

قم بتسجيل الدخول إلى الهيئة العامة للإحصاء باستخدام حساب الوصول الوطني الموحد.

إنشاء حساب جديد في الهيئة العامة للإحصاء.

التحقق من العنوان الوطني الذي تم تسجيله للعميل في خدمة العنوان الوطني السعودي.

في حالة عدم إضافة عنوان وطني، يجب على المستخدم مسح رمز الاستجابة السريعة الملصق على باب المنزل لتأكيد العنوان الوطني.

اكتب الرقم التسلسلي على رمز الاستجابة السريعة.

تسجيل أفراد الأسرة المقيمين في نفس المسكن بشكل صحيح تحت خانة الوصي.

اكتب استمارة أفراد الأسرة واستمارة عنوان السكن.

تمت الموافقة على استمارة التعداد في فترة محددة من 10 مايو إلى 25 مايو.

الانتهاء بنجاح من التسجيل في المجتمع السعودي لعام 1444 هـ.

شروط التسجيل بالهيئة العامة للإحصاء 1444

وضعت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط لمختلف الأفراد والمواطنين الراغبين في التسجيل والمشاركة في التعداد السكاني السعودي الجديد 1444 هـ. وذلك وفق مجموعة شروط نذكرها على النحو التالي

أن يكون عمر المتقدم في التعداد أكثر من 20 سنة.

يتم تسجيل الدخول إلى المنصة من خلال حساب جديد أو من خلال الوصول الموحد.

يجب أن يكون لدى المستخدم حساب أبشر.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن تحضر دورات تدريبية بإشراف الهيئة.

يجب أن يكون لدى المتقدم خبرة في التعامل مع الهاتف والكمبيوتر بأنظمة التشغيل المختلفة.

المشاركة في التعداد السكاني من 10 مايو إلى 25 مايو.

مستجدات التعداد السكاني للمملكة العربية السعودية 1444

عملت المملكة العربية السعودية ممثلة في هيئة الإحصاء السعودية على تطوير نظام التعداد السكاني الذي استمر في التطور حتى الآن. فيما يلي تجليات هذه التطورات

تم استخدام صور الأقمار الصناعية التي تساعد في تحديد العناوين بدقة 90٪.

استخدام النماذج الرقمية للتعداد على الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر.

ساهمت الكوادر النسائية في المملكة العربية السعودية في التعداد السكاني بالإضافة إلى دورهن في العمل الميداني.

أهداف التعداد السكاني في المملكة العربية السعودية 1444

هناك مجموعة من الأهداف عملت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية على توفيرها، حيث عملت بشكل إيجابي على تطوير الحياة الاجتماعية والاقتصادية ضمن رؤية المملكة 2030، وفيما يلي أهم هذه الأهداف

المساعدة في تطوير الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة للمواطنين سواء على صعيد التعليم أو الصحة أو غير ذلك من الوسائل التي تساعد على تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.

تقديم المخططات العمرانية التي تحدد الوحدات السكنية المختلفة في المنطقة، بالإضافة إلى وضع مجموعة من الخطط لإنشاء المجتمعات السكنية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

تحديد الميزانية الاقتصادية للمناطق والمدن السعودية.

الاستفادة من المعلومات من خلال تطوير المشاريع السكنية والاستثمارية.

تطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى خطط التنمية.

تطوير السياسات المختلفة من خلال العمل والتدريب.

كيفية التواصل مع الهيئة العامة للإحصاء السعودية

وفرت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية لكل من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية إمكانية التواصل مع هيئة الإحصاء في المملكة العربية السعودية، ويتم ذلك من خلال تلقي الاستفسارات وتقديم الشكاوى والاقتراحات من خلال المنافذ التالية

رقم الهاتف يتم الاتصال بهيئة الإحصاء في المملكة العربية السعودية على الرقم التالي 0920020081.

حساب تويتر نتواصل مباشرة مع جهاز الإحصاء عبر حساب تويتر “.

البريد الإلكتروني يمكن الاتصال بالهيئة مباشرة عن طريق البريد الإلكتروني على العنوان التالي NSA @ stats. حكومة. سا.

زيارة مقر الهيئة يمكنك التوجه مباشرة إلى مقر الهيئة من خلال العنوان التالي برج تمكين 31، الرياض، المملكة العربية السعودية.

رابط التسجيل في الهيئة العامة للإحصاء

أتاحت هيئة السكان في المملكة العربية السعودية لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية الذين يحملون جوازات سفر سعودية التسجيل في التعداد السكاني، وفي الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية بشكل إلكتروني، عن طريق الدخول إلى حساب الوصول الوطني أو إنشاء حساب جديد في الهيئة. فيما يلي نستعرض رابط التسجيل في الهيئة العامة للإحصاء ““.

خطوات التسجيل في الهيئة العامة للاحصاء 1444 ، تعتبر هيئة الإحصاء من أبرز المؤسسات داخل الحكومة السعويدة والتي تختص بالأعداد السكانية وجمع المعلومات والبيانات الإحصائية وتوثيقها ، مما شرحنا لكم كيفية التواصل مع الهيئة العامة للإحصاء السعودية .