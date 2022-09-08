رابط وخطوات التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2022 الوكالة الوطنية للتشغيل ،تعاني بلاد الجزائر من بعض المشكلات والازمات الناتجة عن الوضع الإقتصادي ومنها البطالة ولجوء كثير من الشباب للتسجيل ضمن منحة الجزائر للتشغيل ،وسد احتياجات الأفراد كذلك تقدم الحكومات عدد من البرامج التي تسمح للمواطن بالإطلاع والتصفح للخدمات المطروحة وألية الاستفادة منها.

ما هي إعانة البطالة في الجزائر

اقامة منحة البطالة الجزائرية هُو مبلغ من المال يصرف من قبل الشباب حديثي التخرج ولا يملكون وظيفة، وهُو من وسائل الدعم التي تقدمها الحكومة الجزائرية للمواطنين للمساعدة فِيْ إعانة الأسر الأكثر احتياجًا وملئها، يمكن للمواطنين التقديم بها. سهُولة ويسر الآن.

كشفت التقارير الأخيرة أن معدل البطالة وصل إلى 15٪، فِيْما أشارت الأنباء الصادرة عن الحكومة الجزائرية إلى أن متوسط ​​الراتب 125 يورو، فنجد أن الدعم الذي قدمه الرئيس عبد المجيد تبون يساهم بشكل كبير فِيْ مساعدة الشباب والأسر الفقيرة فِيْ الجزائر. . .

رابط التسجيل للحصول على إعانة البطالة الوكالة الوطنية للتشغيل الجزائر 2022

كانت حكومة دولة الجزائر مسؤولة عن تقديم منصة لتعيين الراغبين فِيْ العمل لتغطية الحاجات الضرورية للعيش والقضاء على البطالة، حيث تلقت طلبات خاصة بفتح موقعها الإلكتروني. الكتروني و جمعية المنح الدراسية للبطالة 2022 م، والارتباط بوكالة التوظيف الوطنية ما الذي يؤهلك لعملية القبول.

المستندات المطلوبة للتسجيل في إعانة البطالة 2022 م في الجزائر

يجب اتباع التعليمات وتقديم المستندات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل بنجاح، حيث تكون المستندات المطلوبة كَمْا يلي:

شهادة الخدمة المدنية.

كتابة البريد.

وصل الاقتباس إلى المنصة.

وثيقة التزام مستخرجة من المنصة.

شهادة عائلية.

المعرف أو المعرف.

شروط التسجيل في إعانة البطالة لعام 2022

أوضحت الحكومة الجزائرية مجموعة مبسطة من الشُروطْ الواجب اتباعها من أجل الحصول على إعانة البطالة، ومن أهمها ما يلي:

بريد الخدمة الوطنية.

لا يسمح بأي نشاط على حساب مقدم الطلب الخاص.

مطلوب طلب وظيفة لأول مرة.

المتقدم حاصل على الجنسية الجزائرية.

يجب تفعيل طلب مقدم الطلب.

ألا يكون من المستفِيْدين من صندوق التقاعد الوطني.

ألا يقل عمرك عن 19 عامًا ولا يزيد عن 40 عامًا.

فِيْ حالة التقديم والتوظيف، يشترط عدم الحصول على برامج مساعدات خاصة فِيْ الدولة.

يجب أن يتم تسجيل مقدم الطلب كباحث عن عمل لأول مرة لصالح وكالة التوظيف الوطنية الجزائرية.

عدم توفر دخل للزوج.

ألا يكون مسجلاً فِيْ مؤسسة للتعليم العالي أو مؤسسة تدريب مهني.

يجب أن يكون المتقدم مسجلاً فِيْ المنحة لأول مرة.

كيفية التسجيل في منصة البطالة 2022



أوضح رئيس الوزراء الجزائري أيمن عبد الرحمن آليات عملية قبول وتسجيل إعانة البطالة للجزائريين والتي تبلغ قرابة ثلاثة عشر ألف دينار جزائري والتي تساهم بشكل كبير فِيْ مساعدة المواطنين الراغبين فِيْ الحصول على التمويل بشرط أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية الجزائرية ثم اتبع الخطوات التالية:

أولاً، انتقل إلى موقع الويب الخاص بالمنصة من خلال الرَابِطْ الذي تم الإعلان عنه فِيْ المقال. انقر على لعبة الكلمات. ثم اكتب كل بياناتك وضعها بشكل صحيح فِيْ الأماكن المخصصة لها. ثم اضغط على كلمة التالي. حيث يتم فحص الطلب من قبل الوكالة وإعلان النتيجة اللاحقة. فِيْ حالة النجاح والقبول يتم تحديد مَوعِد للمقابلة الشخصية مع الوكالة وإخطار الشخص المناسب أي الذي تم قبوله.

رقم الهاتف المحمول لطلب وظيفتي من وكالة التوظيف الوطنية

شهدت معظم المدن والمحافظات فِيْ الجزائر إقبالا كبيرا قبل أيام للتسجيل فِيْ إعانة البطالة المقدمة من الحكومة الجزائرية، وبسبب عدم قدرة البعض على التسجيل، أعلنت الوكالة عن رقم هاتف يمكنك الاتصال به الآن. لمزيد من المعلومات والخدمات على الرقم (3005) التالي.

رابط وخطوات التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2022 الوكالة الوطنية للتشغيل كذلك يستطيع المواطن الدخول الى الصفحة الإلكترونية الخاصة بالوكالة وتقدم كافة البيانات والمستندات المطلوبة بالإضافة الى الإطلاع الى كافة الشروط والإجراءات اللازمة.