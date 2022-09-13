خطوات التسجيل في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات 1444 عبر موقع الوزارة الرسمي ،تعقد الوزارة بشكل مستمر عدد من الدورات والأدوات التي تفيد المواطنين لتنمية مهاراتهم التقنية والتكنولوجية في مجال الاتصالات ،بالإضافة الى اكسابهم القدرات والمهارات اللازمة للتطور التكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم كذلك توفر الوزارة عدد من الوظائف الإدارية والمكتبية للمواطنين.

التسجيل بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات 1444

تقدم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات العديد من الدورات التدريبية للتدريب فِيْ المجالات التكنولوجية المختلفة، ومن بين هذه المبادرات بوابة تدريب مهارات المستقبل، من خلال اكتسابهم الخبرات والمهارات الأساسية التي تمكنهم من العمل فِيْ هذا المجال، وذلك بالتعاون. مع العديد من شركاء التدريب المحَلْيين والدوليين المتخصصين فِيْ مجالات التكنولوجيا والرقمنة. يمكنك التسجيل فِيْ وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات 1444 باتباع الخطوات التالية:

فِيْ البداية، قم بتسجيل الدخول الموقع الرسمي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

حدد خانة التسجيل بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات 1444.

أدخل البيانات المطلوبة منك فِيْ حقولها.

تحقق من التفاصيل الخاصة بك ثم انقر فوق زر الاستعلام.

وظائف بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن فتح باب عمل جديد، حيث أعلنت على موقعها الرسمي عن فتح باب التسجيل فِيْ 16 دورة تخصصية مجانية لجميع الراغبين فِيْ المجتمع على اختلاف فئاتهم، بشهادات عمل معتمدة و دعم للحصول على وظيفة بالتعاون مع شركائك الدوليين والمحَلْيين. التخصصات المعلنة هِيْ “تصميم وإدارة حَلْول الشبكات، ممارس رشيق معتمد، محامي شبكة معتمد، JavaScript” والعديد من التخصصات الأخرى التي يمكنك الرجوع إليها من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

التسجيل في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

الجدير بالذكر أن وزارة الاتصالات تقدم دورة تدريبية لمساعدة الأشخاص المؤهلين للعمل فِيْ تخصص تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك بالتعاون مع العديد من الشركاء المحَلْيين والدوليين لمساعدة المتقدمين للدورة على اكتساب الخبرات والمهارات الأساسية فِيْ مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

قدمت بوابة مهارات المستقبل التابعة لقسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سلسلة من الدورات التدريبية فِيْ مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرقمنة، بهدف تدريب مجموعات متخصصة فِيْ هذا المجال، واكتسابهم الخبرات والتدريب على المهارات التي تدربهم على العمل. فِيْ هذا المجال وبالتعاون مع العديد من شركاء التدريب المحَلْيين والدوليين المتخصصين فِيْ مجالات التكنولوجيا والرقمنة.

خطوات التسجيل في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات 1444 عبر موقع الوزارة الرسمي كذلك يستطيع المواطنين الدخول الى الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة وتسجيل الطلب وإرفاق كافة المستندات اللازمة للوظيفة كما ويمكن للمواطنين والوافدين من الخارج الاستفادة من الوظائف.