خطوات التسجيل فِيْ حساب المواطن عن طريق الجوال 1444

خطوات تسجيل حساب مواطن عبر الجوال 1444. تطبيق حساب المواطن هُو أحد التطبيقات التي تقدم خدمات مميزة للمواطنين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. أطلقت حكومة المملكة العربية السَعُودِيْة برنامج دعم المواطن لحماية الأسرة السَعُودِيْة ذات الدخل المحدود، ودعمها بمبلغ من المال يحقق لها الاستقرار ويضمن لها حياة كريمة، سنتعرف من خلالها على خطوات الالتحاق بها. برنامج دعم حساب المواطن عبر الجوال لعام 1443 هـ.

حساب مواطن

حساب المواطن هُو برنامج دعم اجتماعي مقدم من حكومة المملكة العربية السَعُودِيْة للتخفِيْف من أعباء الحياة عن الفقراء من الأفراد والأسر ذات الدخل المحدود. التسجيل فِيْ البرنامج بعد استيفاء شروط التسجيل عبر الإنترنت الذي يسمح للمواطنين بالتسجيل فِيْ برنامج دعم المواطنين، إما من خلال الرَابِطْ عبر الإنترنت أو من خلال تطبيق حساب المواطن على الأجهزة الذكية.

متطلبات الأهلية للحصول على حساب مواطن

برنامج حساب المواطن هُو أحد البرامج التي تقدمها حكومة المملكة العربية السَعُودِيْة لدعم المحتاجين من الأفراد والأسر فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. يتم تحديد مدى ملاءمة الفئة المستخدمة وفقًا لمجموعة من الشروط التي نعتبرها على النحو التالي

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ويستثنى من هذا الشرط زوجة المواطن السعودي وأبناء السعوديين الحاصلين على بطاقة التنقل فِيْ المملكة.

يجب أن يكون المرشح للبرنامج من سكان المملكة العربية السَعُودِيْة.

يجب ألا يكون المتقدم قد غادر المملكة العربية السَعُودِيْة فِيْ الأشهر الثلاثة الماضية.

لتقديم جميع المعلومات والتفاصيل بشكل صحيح أثناء التسجيل.

يجب ألا يكون مقدم الطلب مقيمًا فِيْ دار لرعاية المسنين أو سجن.

يجب ألا يكون المتقدم مستفِيْدًا من برامج الدعم الحكومية.

خطوات التسجيل للحصول على حساب مواطن عبر الجوال 1444

يمكن التسجيل فِيْ حساب المواطن عن طريق الهاتف المحمول، بعد تأكيد شروط التسجيل ويتم التسجيل وفق الخطوات التالية

انتقل إلى حساب المواطن عبر الجوال “”.

انقر فوق تسجيل.

لاحظ المعلومات المتعلقة بتاريخ الميلاد ورقم الهاتف المحمول.

وافق على الشروط والأحكام.

انقر فوق تسجيل جديد.

ستتلقى رسالة على الهاتف تحتوي على كلمة المرور.

أدخل كلمة المرور فِيْ الحقل، ثم رقم الهُوية.

أدخل رقم التحقق.

انقر فوق الاتصال.

لمصادقة الهاتف المحمول، ستتلقى رسالة على الهاتف.

أدخل الرمز ثم قم بتسجيل الدخول.

يمكنك تغيير كلمة المرور وإدخال كلمة مرور جديدة تتكون من أحرف وأرقام.

انقر فوق تغيير.

وبالتالي، يتم إنشاء حساب جديد على المنصة.

خطوات تسجيل مستخدم جديد فِيْ حساب المواطن

سنعرض أدناه كيفِيْة تسجيل مستخدم جديد فِيْ حساب المواطن ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية

الذهاب مباشرة إلى موقع حساب المواطن “”.

انقر فوق خيار التسجيل الجديد من واجهة الموقع الرئيسية.

انقر فوق رقم هُوية المستخدم وتاريخ الميلاد.

اضغط على رقم الهاتف وقم بتأكيده.

اكتب رمز التحقق المرئي المكتوب فِيْ الصورة.

اقرأ الشروط والأحكام ثم وافق عليها.

انقر فوق تسجيل.

سوف تتلقى رسالة على الهاتف تحتوي على كلمة مرور مؤقتة حتى يتم تنشيط الحساب.

قم بتغيير كلمة المرور بكلمة مرور جديدة.

عرض صفحة تفِيْد بنجاح عملية التسجيل.

تسجيل الدخول إلى حساب المواطن

فِيْما يلي نستعرض طريقة تسجيل الدخول إلى حساب مواطن سعودي ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى بوابة حساب المواطن “”.

انقر فوق تسجيل الدخول.

اكتب اسم المستخدم.

انقر فوق إدخال كلمة المرور.

اكتب رمز التحقق المرئي.

انقر فوق تسجيل الدخول.

سيتم عرض صفحة حساب المستخدم مع حساب المواطن.

المستندات المطلوبة للتسجيل فِيْ حساب المواطن

للاستفادة من برنامج دعم حساب المواطن، يجب التحقق من شروط التسجيل اللازمة وتقديم المستندات والوثائق اللازمة، وهِيْ كالتالي

الأسرة أو الهُوية الوطنية.

بطاقة الأحوال المدنية.

جميع المستندات والأوراق الخاصة بالراتب والموظف.

رقم الحساب المصرفِيْ.

سؤال حول مدى ملاءمة حساب المواطن

يمكن تحديد أهلية حساب المواطن من خلال الانتقال إلى موقع حساب المواطن والسؤال عن الأهلية على النحو التالي

الذهاب مباشرة إلى موقع حساب المواطن “”.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب المواطن عن طريق إدخال كلمة المرور ورقم الهُوية.

انقر فوق أهلية الاستعلام.

لاحظ رقم الهُوية.

لاحظ رمز التحقق المرئي فِيْ الصورة.

انقر فوق رمز علامة الاستفهام.

سيتم توضيح الحق المسجل لدعم حساب المواطن.

كيفِيْة التسجيل فِيْ حساب المواطن للأفراد

يمكن للأفراد التسجيل فِيْ برنامج حساب المواطن والحصول على الدعم، حيث لا يقتصر الدعم على العائلات فقط ويمكن التسجيل وفقًا للخطوات التالية

الذهاب مباشرة إلى موقع حساب المواطن “”.

انقر فوق الاتصال.

أدخل رقم هُوية المستخدم وتاريخ الميلاد.

أدخل رقم الهاتف المحمول وقم بتأكيده.

أدخل رمز التحقق المرئي.

اقرأ جميع الشروط والأحكام ثم وافق عليها.

انقر فوق تسجيل.

لتفعيل الحساب عن طريق إدخال الرقم المرسل برسالة نصية إلى رقم الهاتف.

طلب تفاصيل حساب المواطن الخاص بي

يمكنك الاستفسار عن تفاصيل المستفِيْد فِيْ حساب المواطن ويتم ذلك من خلال زيارة موقع حساب المواطن واتباع ما يلي

التوجه لحساب المواطن “”.

تسجيل الدخول إلى حساب المواطن عن طريق إدخال رقم الهُوية وكلمة المرور.

انقر فوق حسابي.

حدد خيار الاستعلام.

حدد خيار طلب رقم الهُوية.

لاحظ رقم الهُوية.

أدخل رمز التحقق بشكل صحيح.

انقر فوق خيار الاستعلام.

سيتم عرض بيانات المستخدم على الشاشة لإعلامك بجميع التفاصيل المتعلقة بالحساب.

مواطن الكَمْبيوتر

يمكن للمستفِيْد استخدام حساب المواطن لحساب القيمة التقديرية للدعم الذي يمكن للفرد أو الأسرة الحصول عليه من برنامج حساب المواطن، بناءً على ما يلي

انتقل إلى موقع الآلة الحاسبة “”.

حدد عدد أفراد الأسرة الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا.

اكتب عدد أفراد الأسرة الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

أدخل إجمالي دخل أسرتك.

سيتم تحديد مبلغ تقريبي بعد إدخال المعلومات المطلوبة.

تاريخ صرف الدفعة الأولى لحساب المواطن

تاريخ صرف الدفعة الأولى لحساب المواطن هُو العاشر من كل شهر ميلادي، وبناءً عليه يتم الصرف بعد التحقق من استحقاق المواطن واستحقاقه لقيمة الدعم. يوم السبت، سيكون الإيداع فِيْ اليوم التالي، أي الأحد.

تحديث حساب المواطن

من أجل الاستمرار فِيْ الاستفادة من حساب المواطن، من المهم أن يقوم الفرد أو الأسرة بتحديث بيانات حساب المواطن بشكل دوري ويتم ذلك وفقًا لما يلي

انتقل إلى موقع حساب المواطن.

انقر فوق “دخول” فِيْ الجزء العلوي من الشاشة.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور وكذلك رقم التحقق.

اكتب ارتباط.

انقر فوق إكَمْال الطلب.

أدخل المعلومات المطلوبة للنقر فوق متابعة.

قم بتحميل المرفقات المطلوبة.

انقر فوق حفظ.

رقم حساب المواطن

أنشأت وزارة العمل فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة رقماً يمكن من خلاله التواصل مع خدمة العملاء مباشرة للإجابة على الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بنظام حساب المواطن، ويتم تقديم هذه الخدمة من الساعة 800 صباحًا حتى الساعة 1000 صباحًا بتوقيت السَعُودِيْة. مساء رقم حساب المواطن هُو 19912.

حساب المواطن على تويتر

يمكن أن يكون حساب المواطن حسابًا رسميًا على منصة تويتر، يمكن من خلاله التواصل مع الحساب وإبلاغه بكافة الشروط والمعلومات المتعلقة بحساب المواطن.

قم بتنزيل تطبيق حساب المواطن

تسعى المملكة العربية السَعُودِيْة جاهدة لتقديم خدمات لصالح المواطنين والمقيمين فِيْ المملكة، فِيْ سياق تحقيق مستوى من التقدم فِيْ مجال تقديم الخدمات والقدرة على حَلْ المشكلات بكفاءة وسرعة وفعالية. برنامج دعم المواطن

قم بتنزيل تطبيق Citizen Account App لنظام Android “”.

تنزيل تطبيق Citizen Account App لأجهزة iPhone ““.

رَابِطْ تسجيل حساب المواطن عبر الهاتف المحمول

يمكنك الاستفادة من تسجيل حساب جديد لحساب المواطن بالذهاب مباشرة إلى الموقع للاستفادة من خدمات الموقع المختلفة. يمكنك زيارة الموقع عبر الرَابِطْ التالي “”.

وصلنا هنا إلى نهاية مقالنا ومن خلاله تعرفنا على حساب المواطن، كَمْا تعلمنا أيضًا خطوات تسجيل حساب المواطن من خلال الهاتف المحمول 1444. كَمْا تعلمنا عن خطوات تسجيل المستخدم الجديد لحساب المواطن حساب المواطن.