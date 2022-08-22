خطوات التسجيل فِيْ ساند للنساء 1444 والمزايا التي يقدمها للمشتركين به

خطوات التسجيل فِيْ ساند للنساء 1444 والمزايا التي تقدمها للمشتركين به، يعد برنامج ساند من ابرز البرامج السعودية ، والتي يهدف الى تقديم العديد من المساعدات للفئات المستحقة من الدعم وخاصة النساء، حيث يحق للنساء التسجيل في برنامج ساند، للاستفادة من الدعم، الخاص بالتأمينات الاجتماعية التي توفرها وزارة الموارد البشرية، مما تساءل الكثير لكيفية التسجيل فِيْ ساند للنساء 1444 والمزايا الذي يقدمها البرنامج.

ما هُو برنامج الرمال للمرأة 1444

من أهم مميزات ساند للمرأة مَتَّى ينزل ساند ما شُروطْ استحقاق دعم ساند لمواطني المملكةأنه يوفر لها الدعم الأسري الذي تحتاجه بعد أن أصبحت عاطلة عن العمل وترك وَظْائِفْها بسبب ظروف خارجة عن إرادتها ؛ يعتمد النظام على أخذ نسبة تبدأ من 1٪ من الراتب. للموظفة كالشركة أو مكان العمل يدفع لها 1٪ من قيمة الراتب الشهري وفِيْ حالة فصل العاملة يأتي دور الضمان الاجتماعي لحَلْ هذه المشكلة عن طريق صرف راتب شهري للموظف. عامل مفصول يعادل راتبه 60٪ بحد أدنى 2000 ريال سعودي وبحد أقصى 9000 ريال شهرياً لمدة عام كامل حتى يحصل المتقدم على وظيفة.

خطوات التسجيل فِيْ ساند للسيدات 1444

شهدت الفترة الماضية العديد من الأسئلة حول كيفِيْة التسجيل فِيْ البرنامج والاستفادة من الخدمات التي يقدمها للمرأة فِيْ المملكة. للاستفادة من ميزات النظام واستخدامها، بعد استيفاء شُروطْ نظام ساند تكافل فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، يجب اتباع الخطوات أدناه عبر الإنترنت

يجب عليك إدخال مموقعة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

تحتاج إلى كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور لحسابك المتقدم لهذا الغرض.

اختر “التأمين عبر الإنترنت” من قائمة الخيارات.

ثم اختر “Sand Program”.

ثم “سجل جديد”.

أدخل البيانات الشخصية المطلوبة لمقدم الطلب ومعلومات الحساب المصرفِيْ.

قم بتحميل جميع المستندات المطلوبة.

ثم انقر فوق كلمة “تسجيل”.

يمكن لكافة المواطنات السعوديات التي هي بحاجة الى الدعم التسجيل في برنامج ساند التابع الى وزارة الموارد، ويمكن التسجيل عن طريق المنصة الالكترونية التابعة للتأمينات الإجتماعية، وذلك وفق لبعض الشروط التي يجب توفرها في النساء حتى يتم الإستفادة من برنامج ساند.