خطوات التسجيل فِيْ منصة قوي السَعُودِيْة والخدمات التي تقدمها المنصة

تعتبر منصة قوى من أهم المنصات الإلكترونية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، لذلك نوضح خطوات التسجيل فِيْ منصة قوى بالمملكة العربية السَعُودِيْة، حيث تعتبر المنصة من أهم المنصات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. العالمية .. وزارة العمل السَعُودِيْة التي تثبت قيمتها وفعاليتها يوما بعد يوم.

خطوات التسجيل فِيْ منصة Qiwi السَعُودِيْة

يمكن لأي شخص يرغب فِيْ التسجيل فِيْ منصة قوى التابعة لوزارة العمل السَعُودِيْة القيام بذلك باتباع الخطوات التالية

أنت متصل بـ رَابِطْ منصة قوي

أدخل معلومات تسجيل الدخول إذا كان لديك حساب على المنصة، أو قم بتسجيل حساب جديد إذا لم يكن هناك حساب

يُطلب كتابة رقم الهُوية أو رقم الإقامة وفقًا لشخصية الشخص الذي يرغب فِيْ التسجيل على المنصة وكتابة تاريخ الميلاد بالهجري والميلادي.

اكتب رقم هاتفك ثم اضغط على الكلمة التالية ثم اكتب البيانات التي تطلبها المنصة منك بشكل صحيح ولا تترك أي خانة بدون كتابة

اقبل شُروطْ المنصة لتفعيل حسابك على منصة قوى.



الخدمات التي تقدمها منصة Qiwi السَعُودِيْة

تعمل منصة Qiwi فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة على تقديم عدد من الخدمات المهمة التي تساعد على زيادة كفاءة العمل للمقيمين والمواطنين فِيْ الأراضي السَعُودِيْة، ومن أهم هذه الخدمات ما يلي