خطوات التسجيل فِيْ منصة قوي السَعُودِيْة والخدمات التي تقدمها المنصة

تعتبر منصة قوى من أهم المنصات الإلكترونية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، لذلك نوضح خطوات التسجيل فِيْ منصة قوى بالمملكة العربية السَعُودِيْة، حيث تعتبر المنصة من أهم المنصات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. العالمية .. وزارة العمل السَعُودِيْة التي تثبت قيمتها وفعاليتها يوما بعد يوم.
خطوات التسجيل فِيْ منصة Qiwi السَعُودِيْة
يمكن لأي شخص يرغب فِيْ التسجيل فِيْ منصة قوى التابعة لوزارة العمل السَعُودِيْة القيام بذلك باتباع الخطوات التالية
- أنت متصل بـ رَابِطْ منصة قوي
- أدخل معلومات تسجيل الدخول إذا كان لديك حساب على المنصة، أو قم بتسجيل حساب جديد إذا لم يكن هناك حساب
- يُطلب كتابة رقم الهُوية أو رقم الإقامة وفقًا لشخصية الشخص الذي يرغب فِيْ التسجيل على المنصة وكتابة تاريخ الميلاد بالهجري والميلادي.
- اكتب رقم هاتفك ثم اضغط على الكلمة التالية ثم اكتب البيانات التي تطلبها المنصة منك بشكل صحيح ولا تترك أي خانة بدون كتابة
- اقبل شُروطْ المنصة لتفعيل حسابك على منصة قوى.
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الخدمات التي تقدمها منصة Qiwi السَعُودِيْة
تعمل منصة Qiwi فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة على تقديم عدد من الخدمات المهمة التي تساعد على زيادة كفاءة العمل للمقيمين والمواطنين فِيْ الأراضي السَعُودِيْة، ومن أهم هذه الخدمات ما يلي
- من خلاله لا يتم إصدار جميع أنواع التراخيص فقط، بل يتم أيضًا إصدار جميع الشهادات المرتبطة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السَعُودِيْة، وهِيْ شهادات يتم الحصول عليها للتمكن من القيام بأي عمل داخل المملكة.
- يتم تقديم طلبات التأشيرات وإصدارها واستلامها من خلال المنصة، حيث تختص المنصة بإصدار تأشيرات العمل داخل المملكة.
- تغيير الاسم والوظيفة ونقل الموظفِيْن من خلال المنصة
- يتم إصدار تصاريح العمل للعمال الأجانب داخل المملكة العربية السَعُودِيْة للقضاء على المهنة هناك.
- يتم تقديم خدمات تغيير الأعمال على المنصة للمقيمين والمواطنين من خلال حساباتهم على المنصة بطريقة بسيطة وسهلة وغير معقدة