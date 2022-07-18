خطوات التقديم على الوظائف التعليمية عبر منصة مسار

يتطلب التقديم على الوظائف التعليمية عبر منصة مسار سلسلة من المتطلبات والإجراءات، في حين أن عملية التسجيل تمر بعدة مراحل، من التقديم إلى الترشيح والتعيين وتنتهي ببدء مهام العمل.

تحديث البيانات على منصة الطريق

يجب عليك التحقق من البيانات والتحقق منها وتحديثها على منصة مسار على نهاية لهذه الغاية حيث يلزم التحقق من البيانات الرئيسية التي يمكن أن تلغي الترشيح وهي نوع الدراسة، نوع الدرجة الأكاديمية، التخصص، تاريخ التخرج، المتوسط ​​، مع التأكد من استكمال إجراءات التدقيق النهائي والتوثيق.

يجب عليك أيضًا التأكد من وجود المستندات الأصلية مثل المؤهل التعليمي أو الدبلوم التعليمي وعدم تلفها أو فقدها حيث سيتم طلبها أثناء المقارنة.

التقدم لوظائف التدريس

بعد تسجيل الدخول إلى منصة مسار، يمكنك متابعة التقدم للوظائف التعليمية من خلال نظام جدارا باتباع الخطوات التالية

تسجيل الدخول إلى الملف الشخصي من خلال الطريق.

انقر فوق السهم فوق صورة الملف الشخصي.

انتقل إلى شاشة دخول Wish.

ثم ستظهر الوظائف المتاحة للتسجيل.

حدد الوظائف بناءً على أولوياتك ورتب رغباتك.

بعد تحديد الرغبات وتنظيمها، انقر فوق تقديم ثم قم بحفظ الطلب.

اعلان المرشحين وقبولهم مبدئيا

بمجرد اكتمال الطلب والإعلان عن أسماء المرشحين من حيث المبدأ، ستتم دعوتهم للتحقق من فرع وزارة الموارد البشرية للتحقق من بياناتهم، كل واحد في مدينتهم، مع إحضار المستندات التالية معهم