خطوات التقديم على الوَظْائِفْ التعليمية بالمملكة عبر منصة جدارة

منصة جدارا هِيْ المنصة الرسمية التي يتم من خلالها التقديم على الوَظْائِفْ الحكومية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وذلك فِيْ إطار حماس الحكومة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة لتوفِيْر عدد كبير من الوَظْائِفْ على المنصة للنساء والرجال، ويدخل الباحثون عن عمل إلى منصة جدارا للتقدم لوَظْائِفْ مناسبة بناءً على مؤهلاتهم وقدراتهم.

أعلن نظام جدارا الإلكتروني على منصة مسار التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن استلام طلبات الوَظْائِفْ التعليمية، وتبدأ فترة التقديم يوم الأحد 31 يوليو، الموافق محرم 2، وتنتهِيْ فترة التقديم يوم الأحد. فِيْ تمام الساعة 12 صباحًا الموافق 9 محرم 7 أغسطس، سيتم إعلان النتائج يوم السبت 15 محرم 1444 الموافق 13 أغسطس 2022، والآن إليك شُروطْ التقديم وخطواته.

خطوات التقديم على وَظْائِفْ التدريس

أولاً، تحتاج إلى التسجيل فِيْ برنامج جدارا، منصة مسار، عن طريق مسح الرمز الموضح أدناه.

تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى Jadara لبدء التقديم، واختيار وَظْائِفْ التدريس، ثم ترتيب رغباتك فِيْ المكان.

وبعد ذلك يتابع اعلانات وزارة التربية والتعليم عن نتائج المرشحين ويتعرف على الادارة التربوية التي يتقدم لها.

يجب إدخال جميع البيانات المطلوبة وتصحيحها، ثم الضغط على “حفظ”.

يجب عليك حضور المقابلة الشخصية فِيْ وزارة التعليم فِيْ منطقتك وفقًا للتاريخ المحدد لإكَمْال مبررات التعيين.

يجب أن يتم الفحص والتسجيل الطبي فِيْ نظام نور.

يصدر قرار التعيين وتاريخ البدء بعد اجتياز الفحص الطبي والمقابلة.

شُروطْ التقديم على الوَظْائِفْ التعليمية بجدارة

هناك مجموعة من الشُروطْ التي يجب على مقدم الطلب استيفاؤها حتى يتم قبوله فِيْ المناصب التعليمية، وهِيْ كالتالي

أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة جامعية وشهادة بكالوريوس كحد أدنى فِيْ مجال التخصص.

أن يحصل المتقدم على معادلة الشهادة الجامعية الصادرة عن جامعات خارج المملكة العربية السَعُودِيْة من وزارة التربية والتعليم.

يجب استيفاء المعايير والشُروطْ المهنية المطلوبة لممارسة مهنة التدريس.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة أعلنت عن حاجتها لملء عدد كبير من الوَظْائِفْ تصل إلى 11547 وظيفة، تتنوع بين الوَظْائِفْ التعليمية والإدارية للرجال والنساء.