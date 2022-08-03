خطوات التقديم على برنامج زايد للاسكان وأهم الشُروطْ للحصول على هذا الدعم

برنامج الشيخ زايد للإسكان انطلاقاً من رؤية الشيخ زايد بن سلطان آل نهِيْان والشيخ خليفة بن زايد آل نهِيْان ومحمد بن راشد آل مكتوب بضرورة الاهتمام بمواطني الدولة، خاصة من يحتاجون إلى معيار سكني ملائم العيش الذي يليق بهم كَمْواطنين فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة جاءت فكرة إنشاء برنامج إسكان يستهدف الفئات المؤهلة.

برنامج الشيخ زايد للإسكان

يعتبر برنامج الإسكان من أهم البرامج التي نفذتها دولة الإمارات العربية المتحدة منذ سنوات عديدة، ويهدف إلى المساعدة فِيْ ضمان حصول المواطن على السكن الملائم الذي يناسبه وظروف أسرته. كَمْا يقدم البرنامج مجموعة من الإعانات والقروض السكنية، بالإضافة إلى توفِيْر أوراق الصيانة المطلوبة لهذه المنازل.

كيفِيْة الاستعلام عن طلب لبرنامج زايد للإسكان

برنامج يهدف إلى دعم الأسر المؤهلة، وخاصة الشباب الذين يواجهُون صعوبة فِيْ العثور على سكن مناسب لأنفسهم. يحتوي البرنامج على لجنة خاصة تقدم تصميمات مناسبة لشكل معين من المساكن. الطريقة المستخدمة للاستعلامات هِيْ

قم بزيارة الرَابِطْ الرسميمنصة زايد للإسكان .

الضغط على الخدمات الإلكترونية، ثم الضغط على حالة طلب دعم الإسكان.

انتقل إلى صفحة الاستعلام الخاصة بالتطبيق.

كيفِيْة تسجيل الدخول إلى برنامج زايد للإسكان

تغطي خدمات برنامج الإقامة معظم مدن ومناطق الإمارات، وخاصة فِيْ دبي والشارقة، وتشمل هذه الخدمات

توفِيْر سكن جديد مع استكَمْال المساكن قيد الانشاء والقيام باعمال الصيانة عليها.

القيام بأعمال الصيانة والتوسعة إلى أقصى حد لتكييفها مع ظروف كل مواطن.

منح إعانات وقروض للإسكان على مدار ثلاث سنوات من بداية سداد القسط الأول.

يوفر البرنامج إسكانًا حكوميًا إلى جانب العديد من المساعدات المناسبة للمواطنين.

شُروطْ التقديم لبرنامج زايد للإسكان

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة.

يجب أن يكون مقدم الطلب رب الأسرة، باستثناء المعاقين – كبار السن – الأيتام.

يجب ألا يمتلك مقدم الطلب منزلًا أو سبق له الحصول على مساعدة إسكانية من أي وكالة حكومية، ويجب أن يكون قد فعل ذلك مرة واحدة خلال فترة 15 عامًا من تاريخ تلقي المساعدة الحكومية.

لا يحق لمقدم الطلب التصرف فِيْ المسكن المملوك له إلا إذا كان غير صالح للسكن.

ألا تكفِيْ ممتلكات مقدم الطلب ليكون له منزل عائلي.

يسمح البرنامج للمرأة بالاستفادة من الخدمات المقدمة من خلاله فِيْ حالات معينة (الأرملة التي ترعى أطفالها – المطلقة – اليتيم، الوالدان ومن تجاوز سن الثلاثين والمرأة العازبة – اليتيم وليس لها معيل مسؤول. بالنسبة لها المرأة متزوجة من أجنبي ولا يستطيع الزوج توفِيْر السكن الملائم للأسرة).

كيفِيْة التقديم لبرنامج زايد للإسكان

يتم تقديم الطلب إلكترونيًا وعلى شكل مجموعة من الخطوات وهِيْ

قم بزيارة الموقع الرسمي وإنشاء حساب جديد فِيْ البرنامج.

اضغط على كلمة “اختر مكان إقامتك” واختر الوحدة السكنية التي تريدها.

اضغط على تأكيد حجز الوحدة السكنية واستكَمْل البيانات المطلوبة

لذلك نقدم لكَمْ كل ما يهمكَمْ عن برنامج زايد للإسكان والفئات التي يمكنها الحصول على هذا الدعم وخطوات طلب هذا الدعم.