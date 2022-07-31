خطوات التقديم على وَظْائِفْ جدارة 1444 الوَظْائِفْ التعليمية من وزارة التعليم على منصة مسار

ننشر خطوات التقديم على 1444 مقعدا فِيْ جداول فِيْ المناصب التعليمية بوزارة التربية والتعليم عبر منصة مسار التي تبدأ اليوم الأحد ولمدة سبعة أيام.

خطوات التقديم على وَظْائِفْ جدرا 1444

تسجيل الدخول منصة جدارا عبر منصة مسار

تسجيل الدخول إلى جدارا واختيار الوَظْائِفْ التعليمية

العمل على ترتيب الرغبات المكانية.

العمل على متابعة كافة الإعلانات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم

حضور المقابلة الشخصية والمطابقة فِيْ إدارة التربية والتعليم واستكَمْال المبررات التعليمية.

اعمل على فحص طبي.

بعد ذلك يصدر قرار التعيين للمعلمين بعد اجتياز الفحص الطبي والمقابلة.

التخصصات الوظيفِيْة المتميزة لمنصة Path Platform

وتجدر الإشارة إلى أن المهن المستهدفة للتقدم لشغل مناصب الجدارة هِيْ الرياضيات واللغة الإنجليزية وإدارة الأعمال والمهارات الرقمية والفِيْزياء والكيمياء والبيولوجيا.

شُروطْ التقديم على وَظْائِفْ برنامج جدارا 1444 عبر منصة مسار

يجب أن تستوفِيْ الشُروطْ وأن تحصل على شهادة جامعية فِيْ مجال التخصص.

تحقيق المعايير والشُروطْ المهنية لممارسة مهنة التدريس.

العمل على معادلة الشهادة الجامعية إذا تم الحصول عليها من خارج المملكة عن طريق وزارة التربية والتعليم.

الإدارات التعليمية لجدارا 1444 وظيفة من خلال منصة مسار

تم تحديد العمل المتعلق بالأعمال الجديرة بالتقدير من خلال منصة مسار فِيْ مختلف الأقسام التعليمية وأهمها الرياض، الزلفِيْ، المجمعة، العال، المخواة، حفر الباطن، عفِيْف، شقراء، ظهران الجنوب، الحدود الشمالية، حائل، المنطقة الشرقية، رجال ألمع، القنفذة، الأفلاج، الجوف، الحوطة، الخرج، الرس، سراة عبيدة، القريات.

آخر مَوعِد لتقديم الطلبات لوَظْائِفْ جدارا 1444 عبر منصة مسار

يتم تحديد طلبات الحصول على 1444 فرصة عمل فِيْ وَظْائِفْ تعليمية من خلال منصة مسار من يوم الأحد الثاني من محرم 1444 الموافق 31 يوليو 2022 الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسع من محرم الموافق 7 أغسطس 2022 الساعة الثانية عشر صباحًا. صباح.

مَوعِد إعلان نتائج أعمال جدارة 1444 عبر منصة مسار

من المتوقع الإعلان عن نتائج وَظْائِفْ برنامج جدارا فِيْ تطبيقات الوَظْائِفْ التعليمية يوم السبت الموافق 13 أغسطس 2022 لجميع المتقدمين للوَظْائِفْ التعليمية وجدارا 1444 وظيفة فِيْ الوَظْائِفْ التعليمية.