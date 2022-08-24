خطوات التقديم في مسابقة 30 ألف معلم 2022 عبر رابط بوابة الوظائف الحكومية،بينت وزارة التربية والتعليم العالي الفني عن الاستمرار التقديم لمسابقة 30 ألف معلم ويمكن التقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية لشغل وظيفة معلم مساعد الخاص برياض الأطفال وكذلك مساعد معلم للفصل والمرحلة الابتدائية، لكي يتم سد عجز المدرسين في كافة المدارس الحكومية لمدة 5 سنوات منذ بداية عام 2022م حيث وضعت الوزارة شروط عامة حتى يتمكن المعلم من التسجيل وفق شروط معيته حددتها وزارة التربية والتعليم الفني.

مسابقة 30 ألف معلم 2022

بينت وزارة التربية والتعليم عن تعيينات لمسابقة 30 ألف معلم لعام 2022 وتستهدف تلك المسابقة إلى تشغيل 14ألف معلم و 813 وظيفة مساعد، كما يتم إضافة 15000 1187 وظيفة معلم مساعد للمرحلة الخاصة برياض الأطفال، كما بينت وزارة التربية والتعليم عن موعد التقديم للمسابقة عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية بداية من يوم 2 يونيو حتى 24 من الشهر الحالي.

شروط مسابقة تعيين 30 ألف معلم 2022

وبينك وزارة التربية والتعليم الفني عن مجموعة من الشروط التي يجب توفيرها في المتقدمين لوظيفة معلم مساعد لكي يتم قبول 30 ألف معلم ومن تلك الشروط:

إن يكن المتقدم يحمل الجنسية المصرية.

أن يتمتع بحسن السير والسلوك.

عمر المتقدم ألا يزيد عن 35عاما.

معدل القبول للمسابقة 30 ألف معلم أن لا يقل عن جيد.

اجتياز المتقدم بكافة المسابقات الخاصة بالامتحانات وزارة التربية والتعليم والتدريب.

الالتزام بالتقديم المحافظات التابعة لكل معلم وفق الرقم القومي.

كشف طبي وتحليل مخدرات بكافة المتقدمين.

طريقة التقديم في مسابقة 30 ألف معلم

ممكن التقديم في مسابقة 30 ألف معلم عبر بوابة التوظيف من خلال الخطوات التالية:

التسجيل في بوابة الوظائف الحكومية من هنا.

اختيار مسابقة وزارة التربية والتعليم

يجب كتابه بيانات المتقدمين بشكل مفصل.

تسجيل بيانات التخصص والمؤهل العلمي.

إرفاق الأوراق المطلوبة واللازمة.

النقر على حفظ.

مسابقة الثلاثون وألف معلم من المسابقات التي تشجع على استثمار دور وزارة التربية والتعليم الفني في الإعلان عن وظائف التعليم والاستناد على قانون وزارة التربية والتعليم للتوظيف الخاص بالمعلمي حيث إن تلك الوظائف هي متاحة إلى كافة المعلمين المؤهلين لتدريس