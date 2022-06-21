خطوات التقديم في وظائف الحج الموسمية 1443 للرجال والنساء

نعلن لكم عن كيفية التقدم لوظائف الحج الموسمية 1443 التي تم الإعلان عنها في المملكة العربية السعودية للمواطنين والمقيمين رجال ونساء ، وهناك العديد من الوظائف للتخصصات المختلفة في موسم الحج الذي بدأ العد التنازلي ، ولم يتبق سوى أيام على بدايتها ، وتقوم وزارة الحج والعمرة بتوفير هذه الوظائف من أجل توفير فرص عمل بالإضافة إلى خدمة الحجاج القادمين من جميع دول العالم لأداء فريضة الحج ، كما نعلن أن الشروط والمعايير المعلنة من قبل الوزارة لقبول الوظائف المتاحة.

خطوات التقدم لوظائف الحج الموسمية 1443

أعلنت وزارة الحج والعمرة ، أن التقديم للوظائف يتم إلكترونيًا ، وذلك لتسهيل على الراغبين في الالتحاق بهم ، من خلال المنصة الإلكترونية التي تم إعدادها جيدًا لقبول طلبات الجميع ، ومن أجل التسجيل ، هذه الخطوات يجب اتباعها:

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الحج والعمرة

اختر “الوظائف المتاحة”.

اضغط على “وظائف الحج”.

ستظهر أمامك جميع الوظائف والشروط المتاحة لكل وظيفة.

اختر الوظيفة المناسبة لك.

أدخل البيانات المطلوبة.

انقر فوق “إرسال”.

اطبع الطلب واحتفظ به.

شروط التقديم على وظائف الحج 1443

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن بعض الشروط والمعايير التي تم وضعها للموافقة على الطلب. لذلك قبل التقدم للوظيفة يجب عليك قراءة الشروط جيداً وإذا كنت متاحاً يمكنك التسجيل من خلال الموقع ، وهذه الشروط كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو مقيمًا في المملكة العربية السعودية.

ألا يتزوج من أجنبي.

لا يقل ارتفاعها عن 168 سم.

كأن وزنه مناسب لطوله.

ألا يعاني من أي أمراض مزمنة.

ليس لدي وظيفة عسكرية.

يجب أن يكون لديه مؤهل مناسب للوظيفة التي يتقدم لها.

مطلوب حسن السلوك والسلوك.

المستندات المطلوبة للتقدم لوظائف الحج

يجب على المتقدم للوظيفة تقديم بعض المستندات اللازمة لاستلام وظيفته خلال موسم الحج ، وذلك لاستكمال باقي الإجراءات بعد التقديم الإلكتروني ، وهذه المستندات هي كالتالي: