خطوات التقديم وشروط ومعايير القبول فى كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية 1444

خطوات التقديم وشروط القبول في كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية 1444 ، ومعايير القبول ومواعيد التقديم لكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية ، وخصائص الكلية واختصاصاتها للطلاب والطالبات. سعود ومقر الكلية في مجمع الملك فهد الطبي بالظهران. تتمتع الجامعة بالاعتراف الأكاديمي من جميع المؤسسات الطبية في المملكة لما تتمتع به من تميز أكاديمي في المجال الصحي. لذلك فوجئ الكثير من الطلاب والطالبات بالتسجيل في كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية 1444.

شروط القبول والتقديم لكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية

أولاً: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية بالأصل.

يجب أيضًا الحصول على دبلوم المدرسة الثانوية في العلوم الصحية بمتوسط ​​تراكمي لا يقل عن 90 ٪.

بعد ذلك ، يجب ألا تزيد مدة الحصول على شهادة الثانوية العامة عن السنوات الثلاث الأخيرة للسنوات الأكاديمية 1444-1443-1442 ، حيث ستعطى الأولوية لخريجي العام الحالي.

كما يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن ثلاثة وعشرين عامًا.

أيضًا ، يجب أن تكرس نفسك للدراسة في الكلية.

ثم يجب أن لا تقل نتائج المقدرة العامة عن 70٪ ونتائج اختبار التحصيل الدراسي لا تقل عن 65٪.

ثم يجب أن يكون قد حصل على نتيجة اختبار اللغة الإنجليزية (خطوة) بمجموع لا يقل عن 45 ، أو IELTS بمجموع لا يقل عن 3.5 ، أو IBT بدرجة لا تقل عن 39 ، كذلك كدرجة TOEFL من PBT بدرجة لا تقل عن 403.

يجب على المتقدم اجتياز الفحص الطبي الذي تحدده الكلية.

يشترط أيضًا عدم فصل الطالب من الأكاديميات أو الكليات لأسباب تأديبية.

أما المقبولين في تخصص التمريض فلا يجوز تغيير التخصص.

بعد ذلك ، يُطلب من الطلاب والطالبات المقبولين كمدنيين العمل في أي وحدة تابعة للإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع.

معايير القبول في كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية 1444

اولا حسب المعدل التراكمي للثانوية – القسم العلمي فقط.

ثم مجموع درجات القياس في اختبار الكفاءة العام.

وكذلك درجة القياس في اختبار التحصيل الدراسي.

ثم نتيجة اختبار اللغة الإنجليزية.

أيضا بالنسبة للطالبات ، يتم تضمين معيار المنطقة الشرقية أو خارج المنطقة الشرقية في معايير القبول.

خطوات التقديم على كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية 1444