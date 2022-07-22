خطوات الحصول على تمويل منصة سلفة بدون كفِيْل

تمويل منصة الدفع المسبق بدون ضمانات وخطوات وطريقة الحصول عليه من العبارات التي يبحث عنها السعوديون فِيْ الفترة الماضية ليتمكنوا من طلب طلب التمويل لتغطية احتياجاتهم النقدية، والتي تعتبر منصة Advance من أجلها إحدى المنصات المعتمدة فِيْ التمويل كذلك باعتبارها الأكثر موثوقية داخل أراضي المملكة العربية السَعُودِيْة لأن المنصة تتوافق فِيْ شُروطْها وشُروطْها وضوابطها مع أحكام الشريعة الإسلامية.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم منصة سلفا قروضًا بناءً على تصريح من البنك المركزي السعودي، ويمكنك الحصول على تمويل سريع من منصة سلفا بقيمة كبيرة تصل إلى 5000 ريال سعودي، مع ضمانات وخطوات بسيطة وسهلة لجميع المواطنين . للمواطنين على الإنترنت.

تمويل منصة الدفع المسبق بدون ضمانات

مزايا الحصول على تمويل من منصة سلفا

تقدم منصة سلفا العديد من المزايا التي تجذب السعوديين للحصول على التمويل الشخصي من خلال القروض الشخصية، ومن أهم هذه الميزات

التمويل المقدم من المنصة متوافق 100٪ مع أحكام الشريعة الإسلامية

سهُولة إجراءات طلب التمويل ودفعه

مقدم طلب التمويل لديه أيضا ميزة تنافسية

خيارات التمويل المتعددة وأقساطها

وأن يقوم المواطن بإيداع أمواله بسهُولة فِيْ الحساب المصرفِيْ على الفور

يمكن للشخص الحصول على قرض جديد بعد سداد القرض بالكامل على أقساط.

شُروطْ الحصول على تمويل من منصة سلفا

أهم نقاط قروض وتمويل منصة سلفا هِيْ الشُروطْ المطلوبة من أي شخص يرغب فِيْ التقدم والحصول على سلفة.

فِيْ المقام الأول يجب أن يكون طالب التمويل سعودي الجنسية فقط دون السماح بجنسيات أخرى

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا

يجب أن يعمل مقدم الطلب كَمْوظف وله سجل ائتماني ممتاز وتم تعيينه لمدة 3 أشهر على الأقل

وموظفِيْ القطاع الخاص أمامهم ستة أشهر على الأقل من تاريخ تعيينهم فِيْ الوظيفة.

ألا يقل راتب المتقدم عن 4،000 ريال سعودي.

أن ملف العامل ليس به ما يمنع من إيقاف الطلب

قم بتقديم طلب من خلال منصة Advance

خطوات الحصول على تمويل من منصة سلفا

بعد ذلك، الشيء الوحيد الذي عليك القيام به للحصول على التمويل والتقدم بطلب للحصول على تمويل من منصة سلفا هُو اتباع الخطوات التالية