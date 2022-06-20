خطوات الحصول على نتائج الشهادة الثانوية العامة للدور الأول 2021/2022 برقم المقعد

نعرض لكم خطوات الاستعلام عن نتائج شهادة الثانوية العامة بعد انتهاء الامتحانات الخاصة بنهاية العام الدراسي 2021/2022 من خلال رقم مقعد الطالب ، بعد أن شهدت مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث الكثير من التساؤلات التي جاء من الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة تاريخ إعلان النتائج ، حيث أنهى جميع طلاب الصف الثاني عشر امتحاناتهم النهائية وتم تصنيف الأوراق من قبل مدرسين في مدارس ثانوية مختلفة ، ليتم نشرها على الموقع خلال الساعات القليلة القادمة.

نتيجة الثانوية العامة في قطر 2021/2022

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في دولة قطر أن نتائج شهادة الثانوية العامة ستكون متاحة عبر الموقع الرسمي للوزارة اليوم الاثنين 20 يونيو 2022 ، بعد أن أعلن د. من خلال رقم المقعد لكل طالب ، وأكد النعيمي أن الوزارة أشرفت بشكل مباشر على عملية تصحيح أوراق الطلاب للتأكد من دقتها وشفافيتها ، ولكل طالب حقه الكامل. .

تعلن وزارة التربية والتعليم العالي ، غدا الاثنين ، نتائج شهادة الثانوية العامة للدور الأول للعام الدراسي 2021-2022. برنامج #حياتنا #Qatar_TV pic.twitter.com/qYKm6JW3Iq – تلفزيون قطر (QatarTelevision) 19 يونيو 2022

وانتهت امتحانات الثانوية العامة مطلع الشهر الجاري ، الأمر الذي جعل جميع الطلاب ينتظرون إعلان النتائج والدرجات التي حصلوا عليها للتقدم للقبول في الكليات والجامعات المختلفة قبل العام الدراسي الجديد.

كيفية الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في قطر 2022

بعد بضع ساعات وبمجرد إعلان النتيجة ، يمكن لكل طالب أو ولي أمر الاستعلام بسهولة عن النتيجة ، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توفيرها عبر موقعها على الإنترنت ، بحيث يمكن لجميع الطلاب الحصول عليها دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس . وذلك لتسهيل على الطلاب وتوفير الوقت والجهد. قامت الوزارة بتجهيز المنصة الالكترونية بطريقة اعلان النتائج ويمكن الاستعلام عن طريق ما يلي: