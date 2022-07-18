خطوات بسيطة لتحديث الضمان الاجتماعي المطور عام 1443 برقم الهُوية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة

يعد تحديث الضمان الاجتماعي المطوَّر من الخطوات الضرورية التي يجب أن يقوم بها كل مواطن مستفِيْد من الضمان الاجتماعي، حتى لا يزعج الراتب الشهري الذي يتقاضاه المواطن فِيْ حال عدم أخذ هذا التحديث مكان. وقد حددت شركة التنمية الاجتماعية موقعًا إلكترونيًا مخصصًا لتنفِيْذ أعمال التحديث إلكترونيًا بكل سهُولة من خلال خطوات بسيطة دون الحاجة لزيارة مقر الوزارة، ومن خلال متابعتنا الآن سنتعرف على تفاصيل هذا الموضوع.
تحديث الضمان الاجتماعي 1443 برقم الهُوية
خطوات بسيطة، وبسيطة إلكترونيًا، حتى يتم تحديث البيانات الضمان الاجتماعي فِيْ مجمله يتم ذلك باستخدام رقم الهُوية، وبعد استكَمْال هذه الخطوات يتم الحصول على الراتب شهريًا كالمعتاد دون أي انقطاع، وهذه الخطوات كالتالي
- فِيْ البداية من الضروري الزيارة موقع يتم الضمان الاجتماعي عن طريق إدخال الارتباط https //sso.hrsd.gov.s
- بعد دخول الصفحة المطلوبة، أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم اضغط على كلمة المرور.
- هناك طريقة أخرى للقيام بذلك للتحديث وذلك من خلال برنامج الوصول الوطني.
- بمجرد اكتمال الإدخال يتم التحقق من بيانات المواطن وهِيْ الاسم الكامل والجنس والحالة الاجتماعية والجنسية.
- ثم اضغط التالي وادخل البيانات المطلوبة وهِيْ رقم محدد يتم من خلاله التواصل مع المواطن والبريد الالكتروني الخاص به.
- ثم يتم إدخال رقم الحساب المصرفِيْ الخاص ورقم IBAN واسم البنك الذي ينتمي إليه الشخص والحالة، ثم يتم الضغط على التالي.
- ثم يتم إدخال قيمة الدخل إذا كان هناك دخل خاص فقط لهذا المواطن.
- ثم يتم الضغط على كلمة التالي، ثم تتم الموافقة عليها. الشُروطْ وضع علامة اختيار عليه.
- أدخل كلمة المرور التي تم إرسالها إلى الهاتف المحمول.
- ثم يتم الرد على العملية الحسابية الحالية، ثم يتم الضغط على تأكيد الكلمة.
- ثم يتم ذلك للتحديث بنجاح سيتم إرسال رسالة إلى المواطن تؤكد أن البيانات قد تم تحديثها بشكل صحيح كَمْا هُو مطلوب.