خطوات بسيطة وسهلة لعمل عيش الشوفان فِيْ المنزل وبدون تكلفة ومجهُود والنتيجة ممتازة

دقيق الشوفان من أهم الحبوب المفِيْدة جدا للجسم، والذي أصبح بديلا للقمح، دقيق الشوفان مطحون ويستخدم فِيْ صنع المعجنات المختلفة حيث يساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة، ويمكن أن يكون لهذا فِيْ الواقع تأثير فعال دور فِيْ إنقاص الوزن حيث أنه يستخدم أيضا لمن يعانون من مرض السكري حيث أنه خفِيْف على المعدة ولا يؤدي لارتفاع نسبة السكر فِيْ الدم كَمْا هُو الحال بالنسبة لدقيق القمح فقد اعتدنا أن يحتوي على الكثير من المهم مغذيات للجسم، والآن من خلال هذا المقال سنتعرف على كيفِيْة صنع دقيق الشوفان بسهُولة فِيْ المنزل، تابع معنا هذه المقالة لمعرفة التفاصيل.

خطوات لجعل الشوفان يعيش

يفضل صنع دقيق الشوفان واستبداله بدقيق القمح، لما له من فوائد صحية متعددة، وخطوات تحضيره كالتالي

مكونات لصنع دقيق الشوفان

كوبان من دقيق الشوفان أو دقيق الشوفان المطحون ناعماً.

أربع ملاعق كبيرة من الحَلْيب.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة كبيرة من السكر

قليل من الملح.

كوب ماء دافئ.

كيف تستعد