[عبر منصة أبشر] خطوات تجديد الهوية الوطنية إلكترونيا 1444 ،يهتم الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن الخطوات اللازمة لتجديد الهوية بشكل إلكتروني وذلك وفقاُ لما أصدرته وزارة الداخلية في يوم الأربعاء ال12 من شهر يونيو لعام 2022م لتسهيل على المواطنين كافة المعاملات الحكومية وعدم الذهاب الى مكاتب الأحوال المدنية بالإضافة الى التواصل السهل مع فئة كبيرة من الخدمات العامة.

خطوات تجديد هويتك الوطنية

وأكدت وزارة الداخلية أنه سيتمكن المواطنون من تحديد هُويتهم الوطنية إلكترونيًا، من خلال تحميل صورتهم الشخصية على الموقع، بالإضافة إلى الالتزام بكافة الشُروطْ التي تحددها وزارة الهُوية باتباع الخطوات التالية:

اشتراك منصة أبشر الإلكترونية واكتب الاسم وكلمة المرور.

انقر فوق الزر “خدمات فردية”، ثم انقر فوق الزر “خدماتي”.

اختيار ايقونة الحالة الاجتماعية للقطاع الخاص.

ثم انقر فوق زر تجديد المعرف.

اقرأ جميع الشُروطْ اللازمة لتحميل صورة المستخدم بنجاح، ثم يتم تحميل الصورة.

حدد العنوان الذي سيتم إرسال DNI إليه.

شروط تجديد الهوية الوطنية في أبشر

أوضحت الهِيْئة مجموعة من الشُروطْ التي يجب توافرها ليتم تحديث الهُوية الوطنية بنجاح، وهذه الشُروطْ هِيْ كالتالي:

يجب ألا تتجاوز المدة المتبقية حتى انتهاء صلاحية DNI المراد تجديده 180 يومًا. فِيْ حال وجود أي من الغرامات الاقتصادية المسجلة لدى الهِيْئة، يجب على المواطن دفعها قبل استخدام الخدمة. من الضروري قراءة جميع الشُروطْ الموضحة لتحميل الصور الشخصية، حيث يجب أن تكون الصورة متاحة فِيْ نفس الظروف تمامًا حتى لا يتم إلغاء الطلب. يجب أن يكون المواطن مسجلاً بالفعل فِيْ منصة أبشر وأن يكون سعوديًا.

بالإضافة إلى ما سبق، فإن منصة أبشر تكَمْل عملية تجديد الهُوية بالكامل حتى يتم تسليمها للمواطن على العنوان الذي يظهر فِيْ البيانات.

[عبر منصة أبشر] خطوات تجديد الهوية الوطنية إلكترونيا 1444 كذلك يستطيع المواطن الدخول بسهولة الى المنصة والإطلاع على كل ما هو جديد مع التأكيد على مطابقة البيانات الشخصية للشروط اللازمة لمنصة أبشر ومنها أن يكون المستفيد سعودياً الأصل ويحمل جنسية بلاده.