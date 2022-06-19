خطوات تجديد الهوية الوطنية إلكترونيًا عبر منصة أبشر بالمملكة 1443 وشروط التجديد

تعد خطوات تجديد الهوية الوطنية إلكترونياً عبر منصة أبشر في المملكة العربية السعودية من بين التسهيلات والخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية السعودية لتسهيل على جميع المواطنين لتوفير الوقت والجهد للتوجه إلى الدوائر الحكومية لتجديد هوية. منصة أبشر الإلكترونية من أهم المنصات الحكومية التي طورتها المملكة. لديها عدد كبير من الخدمات الإلكترونية ، من أهمها التجديد الإلكتروني للهوية الوطنية. كما وضعت وزارة الداخلية بعض الشروط والضوابط الخاصة بتجديد الهوية الوطنية ، وأهمها تجديد الهوية خلال 180 يومًا من تاريخ التجديد ، وسنوافيكم بخطوات وشروط التقديم.

خطوات تجديد الهوية الوطنية إلكترونياً عبر منصة أبشر 1443

أصبح من الممكن الآن لجميع المواطنين من داخل وخارج المملكة العربية السعودية تجديد هويتهم الوطنية إلكترونيًا من خلال بوابة أبشر الإلكترونية ، وذلك للتسهيل على المواطنين ، والطريقة هي:

المواطن يدخل أولا بوابة أبشر الرسمية.

بعد ذلك ، اضغط على أيقونة أبشر للأفراد.

ثم قم بتسجيل الدخول واكتب اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

ثم اضغط على تسجيل الدخول.

ثم اضغط على أيقونة الخدمات.

ثم اضغط على أيقونة خدماتي.

ستظهر أمامك مجموعة من الخدمات ، اضغط على أيقونة الحالة المدنية.

ثم اضغط على أيقونة تجديد الهوية الوطنية.

ستظهر أمامك شروط وأحكام تجديد الهوية الوطنية.

ثم وافق على جميع الشروط.

بعد ذلك أدخل البيانات المطلوبة لتجديد الهوية.

ثم اضغط على أيقونة إرسال الطلب.

شروط تجديد الهوية الوطنية إلكترونياً عبر منصة أبشر 1443

وضعت وزارة الداخلية السعودية شروط تجديد الهوية الوطنية إلكترونيًا ، ويجب مراجعة هذه الشروط بعناية قبل تجديد الهوية. الشروط هي: