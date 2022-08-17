خطوات تجديد الهوية الوطنية اونلاين عبر منصة أبشر 1444 ، قد أثار تسائل العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية حول التعرف على خطوات عملية التجديد والتي تتعلق بعملية تجديد الهوية الوطنية ، حيث تعمل الحكومة داخل المملكة العربية السعودية على اتاحة العديد من الخدمات الإلكترونية للاستفادة منها للمواطنين لإنجاز العديد من المهام الضرورية التي تتعلق بهم ، مثل خدمة تجديد الهوية الوطنية إلكترونياً عبر منصة أبشر دون الذهاب إلى مركز الأحوال المدنية ، تابعوا معنا .

الأحوال المدنية السعودية

لإدارة الأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية العديد من المكاتب والفروع في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، والتي تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالمواطن، سواء فيما يتعلق بالهوية الوطنية أو بطاقة الإقامة، حيث تتوفر هذه الخدمات في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.، ومن أهم الخدمات التي تقدمها الأحوال المدنية خدمة تجديد الهوية الإلكترونية، والتي يمكن إجراؤها من خلال منصة أبشر عبر منصة الوصول الوطنية الموحدة، نشير إلى وجوب تجديد الهوية الوطنية بعد انتهاء صلاحيتها، بحيث لا يواجه المواطن عقوبة دفع الغرامة المالية.

الهوية الوطنية السعودية

الهوية الوطنية هي وثيقة رسمية تحتوي على كافة المعلومات الخاصة بحاملها، مثل الاسم وتاريخ الميلاد ورقم السجل المدني، بالإضافة إلى معلومات أخرى تتضمن هوية الفرد، ويجب على المواطنين من حين لآخر تجديد الهوية لتجنب المساءلة القانونية التي قد تصل في حال التخلص من الهوية إلى دفع الغرامة المالية بناءً على القانون واللوائح المعتمدة من وزارة الداخلية السعودية.

خطوات تجديد الهوية الوطنية إلكترونياً عبر منصة أبشر 1444

أتاحت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية تجديد الهوية الوطنية من خلال نظام أبشر، ويتم ذلك وفق الخطوات التالية

الانتقال إلى منصة أبشر.

اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

اذهب إلى قائمة خدماتي.

تجديد الاحوال المدنية للأفراد.

اضغط على خيار حجز موعد جديد.

تحديد خدمة تجديد بطاقة الأحوال المدنية.

الضغط على خيار أقرب مكتب للأحوال المدنية.

النقر على خيار موافق.

تجديد الهوية الوطنية بآلات الخدمة الذاتية 1444

يمكن تجديد الهوية الوطنية من خلال استخدام ماكينات الخدمة الذاتية، ويتم ذلك وفق الخطوات التالية

اذهب إلى أقرب موقع خدمة مدنية.

أدخل البطاقة في المكان المخصص لها بجهاز الخدمة الذاتية.

اتخذ موقعا مناسبا للتصوير الفوتوغرافي.

أخذ البصمة عن طريق وضع الإصبع في المكان المحدد.

استلام البطاقة.

شروط تجديد الهوية الوطنية

هناك مجموعة من الشروط التي يجب مراعاتها عند تجديد الهوية الوطنية السعودية، وتشمل هذه الشروط ما يلي

جميع المستندات والأوراق المطلوبة من الحالة المدنية متوفرة.

دفع جميع الغرامات المستحقة.

احجز موعدًا عبر منصة أبشر.

إرسال طلب واحد فقط.

دفع رسوم خدمة التوصيل.

في الحالات التالية يجب تجديد الهوية الوطنية في حالة انتهاء صلاحية بطاقة الهوية الوطنية، يتم تقديم الطلب قبل 6 أشهر من تاريخ انتهاء الصلاحية. تلف أو تمزق أو فقدان الهوية حيث يجب تقديم طلب التجديد في غضون 15 يومًا من فقدان الهوية. في حالة سرقة الهوية الوطنية، يجب الإبلاغ عن الحالة المدنية لتقديم طلب التجديد.



أماكن تجديد الهوية الوطنية في المملكة العربية السعودية

هناك العديد من الأماكن التي تتجدد فيها الهوية الوطنية في المملكة العربية السعودية. أنشأت وزارة الداخلية السعودية عددًا من أجهزة الخدمة الذاتية لتجديد الهوية الوطنية. ومن أهم هذه الأماكن ما يلي

برج الجراحة بمستشفى الحرس الوطني.

العيادات الخارجية في مستشفى دله.

جوازات الرياض على طريق الملك فهد.

وكذلك رويال مول.

البوابة الرئيسية لمستشفى الملك خالد الجامعي.

المبنى الرئيسي داخل مدينة الملك فهد الطبية.

مدخل الزوار بمستشفى قوى الأمن.

الجوازات الرملية على طريق الدمام.

فرع التاتو بمديرية شؤون الرياض.

كيفية حجز موعد الأحوال المدنية لتجديد الهوية الوطنية 1444

يجب على المواطنين حجز موعد للأحوال المدنية للاستفادة من خدمة تجديد الهوية الوطنية. فيما يلي خطوات كيفية حجز موعد الأحوال المدنية لتجديد الهوية الوطنية لعام 1444 هـ

انتقل إلى موقع منصة أبشر “”.

اكتب المعلومات المطلوبة، بما في ذلك ما يلي رقم الهوية. رقم الإقامة. تاريخ الولادة.

اكتب رمز التحقق المرئي.

انقر فوق التحقق من صحة البيانات المدخلة.

انقر فوق الخيار التالي.

اكتب المعلومات التالية اسم الحي والمنطقة. اكتب إلى أقرب مكتب للأحوال المدنية. تحديد موعد تجديد الهوية الوطنية.

ادفع رسوم الخدمة، ثم اضغط على خيار موافق.

نموذج تجديد بطاقة الأحوال المدنية

يحتوي نموذج تجديد بطاقة الأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية على العديد من المعلومات الشخصية المهمة. نرفق أدناه نموذج تجديد بطاقة الأحوال المدنية والمعلومات والبيانات التي تحتوي عليها

معلومات عن طالب تجديد الهوية الاسم الكامل مسجل في الهوية الوطنية. تاريخ ميلاد صاحب البطاقة. رقم السجل المدني. مكان الميلاد. علامات فارقة. اكتب اسم الأم الرباعي. الحالة الزوجية. بيان الجنسية.

المعلومات المتعلقة بالهوية المراد إصدارها نوع الهوية. سجل الأسرة. الهوية الوطنية. فقدان شهادة الميلاد البديلة. شهادة وفاة بدل فاقد.

تسجيل مكان وتاريخ فقدان الهوية في حال ضياعها.

حدد نوع الإدخال المراد نسخه.

استلام الهوية من مقدم الطلب.

تأكد من صحة المعلمات التي تم إدخالها.

بيان بحامل الهوية الجديد (الأم، الأب).

اكتب الطول والعرض ولون العين ووجه مقدم الطلب.

غرامات تأخير تجديد الهوية الوطنية

فرضت الأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية غرامات تأخير تجديد الهوية الوطنية. فيما يلي نستعرض غرامات تأخير تجديد الهوية الوطنية

كتابة تعهد لأول مرة في حالة فقدان الهوية الوطنية.

دفع غرامة قدرها 100 ريال سعودي إذا تكررت للمرة الثانية.

دفع رسوم تأخير 300 ريال في حال تكراره للمرة الثالثة.

– دفع غرامة مقدارها 1000 ريال إذا تكررت للمرة الرابعة.

رابط تجديد الهوية الوطنية أونلاين في السعودية

أتاحت الحالة المدنية في مملكة صعدة تجديد الهوية الوطنية من خلال منصة أبشر الإلكترونية، حيث يتم اتباع التعليمات الخاصة بإدخال المعلومات المطلوبة على منصة أبشر. أدناه نرفق رابط تجديد الهوية الوطنية عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية “”.

خطوات تجديد الهوية الوطنية اونلاين عبر منصة أبشر 1444 ، أتاحت المملكة منصة أبشر والتي تتعلق بإنجاز العديد من الخدمات بشكل الكتروني والتي تتعلق بوزارة الداخلية والأحوال المدنية وغيرها من الخدمات ، كما اوضحنا لكم غرامات تأخير تجديد الهوية الوطنية .