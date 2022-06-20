خطوات تسجيل الدخول إلى التأمينات الاجتماعية أون لاين

خطوات تسجيل الدخول إلى الضمان الاجتماعي تعتبر مؤسسة التأمينات الاجتماعية من أهم المؤسسات في المملكة العربية السعودية والتي تخدم العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية. وكذلك العاملين بأجر في القطاع الحكومي لتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم بعد ترك العمل بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة ، وكذلك الرعاية الطبية للأشخاص المصابين بإصابات العمل أو الأمراض المهنية والتعويضات اللازمة في حالة الإعاقة المهنية أو الوفاة ، وتقوم المؤسسة على المساهمات التي يقدمها رجال الأعمال وذلك من أجل تغطية التأمين بطريقة تتفق مع القانون ، ويحصل الموظف المسجل لدى المؤسسة على العديد من الامتيازات والبدلات إذا كان لديه إصابة العمل وكذلك ضمان حقه في الحصول على العلاج والرعاية ، كما يمكن معرفة خطوات الاستعلام عن التأمينات وطباعة شهادة التأمين وفترة الاشتراك برقم الهوية 1442.

ترسل المؤسسة مفتشي تأمين لتقديم تقارير للمؤسسة عن المخالفات إن وجدت ، ولمراجعة السجلات المتعلقة بطبيعة العمل وعدد العاملين وأجورهم وطريقة احتسابها ودفعها. التأمينات الاجتماعية ، يمكن للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تحصيل الاشتراكات من أصحاب الأعمال والموظفين والتي تؤخذ من أصحاب العمل ويتم تطبيق قوانين التأمينات الاجتماعية وتدفع المزايا للعمال والموظفين في حالة تعرضهم لإصابات مهنية من خلال العمل ، ويكون هذا الدفع عن طريق العمل أصحابها الذين يدفعونها لهيئة التأمينات الاجتماعية كل شهر ، عادة بعد أسبوعين من نهاية الشهر ، عن طريق التحويل المصرفي.

تسجيل الدخول عبر الإنترنت للتأمين

تسجيل الدخول إلى موقع الضمان الاجتماعي. انقر فوق أيقونة التسجيل في التأمين. اكتب جميع البيانات المطلوبة بدقة. انقر فوق أيقونة حفظ.

كيفية استخدام خدمة تأمين صاحب العمل

قم بتسجيل الدخول إلى موقع التأمين على الإنترنت. يظهر خياران في نوع التسجيل ، انقر على اختيار صاحب العمل ثم اكتب رقم اشتراك المؤسسة. انقر فوق “تحديد التالي” إذا كان الشخص المسؤول عن التسجيل هو صاحب المنشأة ، فسيقوم بإدخال رقم الهوية. إذا أدخل الموظف رقم الاشتراك ، سيُطلب منه تسجيل رقم هاتفه المحمول وبريده الإلكتروني. ثم يقر بأنه يوافق على ما ورد في الاتفاقية. انقر فوق التالي ثم انقر فوق حفظ المعلومات.

خدمة التأمين عبر الإنترنت لأصحاب الأعمال

قم بتسجيل الدخول إلى موقع الضمان الاجتماعي. اختيار أيقونة صاحب العمل أدخل رقم اشتراك المنشأة واضغط على التالي. إذا كان المشرف هو مالك الشركة ، فسوف تقوم بإدخال رقم الهوية. أدخل رقم الاشتراك إذا كان المشرف موظف عادي داخل المنشأة. أدخل بعض البيانات مثل بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك المحمول. انقر فوق الإقرار بموافقتك على شروط الاتفاقية. إذا نجحت عملية التسجيل ، فسيظهر نموذج طلب التسجيل ، وستقوم بطباعة النموذج. ثم أرسلها إلى المكتب.

الاستعلام عن مستحقات التأمين برقم الهوية

الذهاب إلى موقع المؤسسة العامة للتأمين. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور. اضغط على الخدمات الإلكترونية. ثم اختر خدمة الاستعلام عن استحقاقات التأمين. أدخل بيانات المستخدم ورقم الهوية. انقر على أيقونة الاستعلام. ظهور البيانات المتعلقة بذمم التأمين المدينة.

خدمات للمستفيدين من التأمينات

بلغ عدد المستفيدين من التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أكثر من أربعين ألف مواطن ، بدعم مالي يقارب مليار و 900 مليون ريال سعودي ، بحيث تقسم مزايا التأمينات الاجتماعية بنسبة 11٪ على المؤسسة التي يعمل بها الموظف. يخصم ، و 9٪ على الموظف فقط ، وفي حالة تطبيق التأمين الاجتماعي على العمالة الوافدة يتم خصم 2٪ فقط من الراتب الشهري للعامل. وصفت المؤسسة خدمات مشتركي التأمين على النحو التالي:

العلاج الطبي في حالة إصابة المؤمن عليه في العمل ، تتحمل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي جميع التكاليف الطبية اللازمة للمؤمن عليه حتى شفائه.

في حالة إصابة المؤمن عليه في العمل ، تتحمل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي جميع التكاليف الطبية اللازمة للمؤمن عليه حتى شفائه. العجز الدائم أو الوفاة إذا أصيب المؤمن عليه في العمل بعجز أو توفي ، يحصل المؤمن عليه براتب شهري قدره أربعة وثمانين ريالا ، وهذا هو متوسط ​​الراتب في الأشهر الثلاثة الماضية ، بشرط ألا يتجاوز ثلاثمائة وثلاثين ألف سعودي. ريال.

إذا أصيب المؤمن عليه في العمل بعجز أو توفي ، يحصل المؤمن عليه براتب شهري قدره أربعة وثمانين ريالا ، وهذا هو متوسط ​​الراتب في الأشهر الثلاثة الماضية ، بشرط ألا يتجاوز ثلاثمائة وثلاثين ألف سعودي. ريال. البدل اليومي: إذا كان الموظف يعاني من نوع من الإعاقة وكانت مؤقتة نتيجة إصابته في العمل ، فإنه يأخذ البدل اليومي حتى يتم شفاؤه من الإصابة وسيعطي مخصصات في الإجازة الرسمية ونهاية الأسبوع ، ويتم منح هذا الموظف 100٪ من اشتراكاته من قبل المؤسسة العامة للتأمين. ومع ذلك ، إذا استمر في تلقي العلاج ، فسيحصل على البدل ولكن بنسبة 75٪ فقط.

جدير بالذكر أن المواطن السعودي سواء في القطاع العام أو الخاص يحصل على 22٪ شهريًا حسب النظام المعمول به في المؤسسة 9٪ سواء كان موظفًا أو صاحب عمل ، 1٪ على اشتراكات التعطل. و 2٪ لصاحب العمل لدفع ثمن المخاطر المهنية. للمواطنين فرصة الاستفسار عن رقم هوية التأمين بعدة طرق يسهل استخدامها. طريقة الاستعلام عن التأمينات برقم الهوية هي عن طريق الدخول إلى الإنترنت في أي مكان ، كما قدمت الهيئة خدمة الاستعلام عن الفترة التي اشترك خلالها الشخص بالفعل في التأمين ، ويحصل الموظف المسجل في المؤسسة على العديد من الامتيازات والبدلات.