خطوات تعديل المؤهل الدراسي فى ابشر

تعديل العنوان الأكاديمي فِيْ أبشر، أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن إتاحة الفرصة لمواطني الدولة الراغبين فِيْ تعديل العنوان الأكاديمي إلكترونيًا من خلال أبشر، على أن يتم إرفاق صورة من العنوان الأكاديمي خلال الفترة. معالجة. التعديل إلكترونيًا من خلال منصة أبشر، يأتي هذا البيان من قبل وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، بهدف التيسير على المواطنين وفِيْ إطار رؤية المملكة 2030.

ما هِيْ خطوات تعديل الدرجة الأكاديمية إلكترونيًا فِيْ أبشر

كشفت مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية عن الخطوات التي يجب اتباعها لتعديل الدرجة الأكاديمية إلكترونياً، وذلك وفق الخطوات التالية –

قم بتسجيل الدخول إلى حساب المستفِيْد على منصة أبشر.

انقر فوق رمز خدماتي، ثم حدد الخدمات.

يختار المستفِيْد الحالة الاجتماعية، ثم يتابع، ثم طلب جديد.

انقر فوق خدمات السجلات الحيوية.

أخيرًا، انقر فوق تعديل الدرجة الأكاديمية.

من ناحية أخرى، ردت وزارة الداخلية للأحوال المدنية على سلسلة من الاستفسارات الواردة من المواطنين عبر صفحتها الرسمية على تويتر، حيث كانت الاستفسارات على النحو التالي –

كيف تقوم بالإبلاغ عن المستندات المفقودة إلكترونيًا وأنواعها

كشفت الأحوال المدنية عن طريقة الإبلاغ عن المستندات المفقودة، حيث من بين الوثائق المفقودة بطاقة الهُوية، وسجل الأسرة، وشهادة الميلاد وشهادة الوفاة، حيث حددت طريقة إبلاغ المواطن عن هذه المستندات المفقودة على النحو التالي –

قم بتسجيل الدخول إلى حساب المستفِيْد على أبشر.

يختار خدماتي.

الحالات التي يجب فِيْها تغيير صورة الهُوية الوطنية –

حددت الأحوال المدنية عدة حالات يجب فِيْها تغيير صورة الهُوية الوطنية، وهذه الحالات هِيْ

بتجديد الهُوية الوطنية.

عند تغيير الملفات الشخصية.

حضور التقارير الطبية.

وأشار إلى أنه فِيْ حالة تجديد الهُوية أو إصدار بدل فاقد عن تالف، لا يشترط إحضار صورة شخصية أو تعبئة النماذج وقت تقديم الطلب.

ما هِيْ خطوات تجديد الهُوية الوطنية إلكترونيا من خلال أبشر