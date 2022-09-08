خطوات تعديل معلومات المستخدم فِيْ ابشر 1444 مثل العنوان ورقم الجوال، يوفر تطبيق أبشر مجموعة كبيرة من الخدمات التي يطلبها السعوديين داخل المملكة العربية السعودية والتي تقوم على تقديم أمور دنياهم بكافة الجوانب، كما أنها تقدم الخدمة للسعوديين لتعديل تفاصيل وبيانات المستخدم مثل تغيير رقم الجوال أو وضع مؤهل أكاديمي تم الحصول عليه حديثا أو تحديث البيانات أو تعديلها أو إضافة بيانات جديدة .

منصة أبشر

إنها أكبر وأكبر منصة إلكترونية من حيث الخدمات فِيْ المملكة، وذلك لأنها تابعة لوزارة الداخلية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، ويمكن للمواطنين والمقيمين الحصول على الكثير من الخدمات التي يمكنك القيام بها أثناء الجلوس المنزل دون الحاجة للذهاب إلى أي مكان، وهنا إحدى خدماته، وهِيْ تعديل بيانات المستخدم من خلال النظام الأساسي.

خطوات تعديل معلومات المستخدم فِيْ أبشر 1444

يمكنك الآن تعديل بيانات المستخدم إلكترونياً دون الذهاب إلى أي من المكاتب الحكومية التابعة لوزارة الداخلية، فقط من خلال منصة أبشر يمكنك فعل أي شيء، ومعرفة كيفِيْة ذلك من خلال النقاط التالية

ادخل إلى منصة أبشر من خلال هذا الرَابِطْ أبشر.

ستظهر لك صفحة بها خياران، اختر الأشخاص من أبشر.

اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

انتقل إلى علامة التبويب الحساب وحدد تحرير معلومات المستخدم.

تأكد الآن من تحميل المستندات وكتابة البيانات التي تريد تغييرها.

انقر فوق كلمة تحرير وابدأ فِيْ حفظ البيانات المسجلة أو المعدلة حديثًا.

خطوات تغيير رقم الجوال من خلال أبشر

نظرًا لأننا نريدك الآن أن تتعرف على كيفِيْة تعديل معلومات المستخدم من خلال منصة أبشر، يمكنك الآن ببساطة اتباع الخطوات التي كتبناها فِيْ الفقرات السابقة والبدء فِيْ إدخال رقم هاتفك المحمول، لكن النظام الأساسي يبدأ فِيْ إرسال رمز التحقق وهذا لتحديد ما إذا كنت المستخدم الحقيقي أم لا، اكتب رمز التحقق وانقر فوق حفظ فِيْ النهاية يجب أن تعلم أن نظام الكَمْبيوتر الذي تسعى المملكة إلى تطويره كل يوم يتيح للمواطن السعودي والمقيم توفِيْر قدر كبير من الوقت لإتمام عملهم.

يمكن لمستعملي تطبيق أبشر في المملكة العربية السعودية تغيير معلوماتهم عن طريق الدخول إلى التطبيق، من ثم اتباع الطرق المذكورة لتغيير بيانات المستخدم المبينة، ما عدا اسم المواطن فلا يمكن تغييره حيث من المستطاع الذهاب إلى رابط لتغيير بيانات المستخدم في تطبيق ابشر.