خطوات تغيير رقم الجوال المسجل في أبشر

استعرضت منصة أبشر خطوات تغيير رقم الجوال المسجل عليها، مؤكدة أنها تختلف باختلاف الموقف.

الحالة الأولى

وقالت المنصة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر الحالة الأولى حيث “يتوفر رقم الجوال القديم لك ويمكنك الوصول إلى حسابك”، وتشمل تسجيل الدخول عبر منصة أبشر.

اختر معلومات المستخدم.

أدخل المعلومات المطلوبة ورقم الهاتف المحمول الجديد.

اختر حفظ وأدخل رمز التحقق لرقم الهاتف المحمول الجديد.

الحالة الثانية

بالنسبة للحالة الثانية التي “لا يمكن استخدام رقم الجوال القديم لتسجيل الدخول إلى حسابك على منصة أبشر لأنه تم إلغاؤه أو فقده”، فهي تتضمن الخطوات التالية

قم بزيارة المواقع الإلكترونية لأجهزة الخدمة الذاتية الخاصة بأبشر.

اختر “تحديث رقم الهاتف المحمول” وأكمل الخطوات.

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على منصة أبشر من خلال رمز التحقق الموجود على رقم الهاتف المحمول الجديد.

الحالة الثالثة

في الحالة الثالثة، وإذا كان لديك رقم هاتف مسجل من خلال هويتك، يمكنك زيارة موقع منصة أبشر واختيار أيقونة “تغيير رقم الهاتف المحمول”، ثم إكمال الخطوات المطلوبة.