خطوات تغيير مهنة ساكن عبر الإنترنت 1444

إجراءات تغيير مهنة المقيم عبر الإنترنت 1444، يرغب الكثير من سكان المملكة العربية السَعُودِيْة فِيْ تغيير المهن، ومن خلال هذا المقال سنشرح هذه الخطوات بالتفصيل، فابقوا على اطلاع.

خطوات تغيير مهنة المقيم اون لاين 1444

كَمْا أعلنت وزارة العمل أنه سيتعين على المقيمين تغيير مهنهم عبر الإنترنت، والمعروفة باسم التغيير الإلكتروني، وإليك الخطوات

الزيارة الأولى للموقع وزارة العمل.

بعد فتح الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني لوزارة العمل، اضغط على الخدمة الإلكترونية للمؤسسة فِيْ القائمة.

سترى صفحة تسجيل دخول جديدة، حيث ستحتاج إلى إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق.

ثم اضغط على زر تسجيل الدخول.

بعد ذلك، انقر فوق السهم الموجود بجوار جميع المؤسسات وحدد المؤسسة التي تم تسجيل المقيم الذي يرغب فِيْ تغيير المهنة فِيْه للاطلاع على قائمة المؤسسات المسجلة.

بعد ذلك ستظهر صفحة جديدة بالخدمات الإلكترونية المتوفرة على موقع وزارة العمل.

اضغط على كلمة تغيير المهنة.

سيتم فتح صفحة جديدة يتم فِيْها إدخال بيانات طلب تغيير المهنة والبيانات المطلوبة.

هذا هُو رقم منزل المقيم الذي تريد تغيير مهنته، انقر فوق حقل “المهنة” لتحديد المهنة.

ثم سترى نافذة صغيرة بها وَظْائِفْ جديدة متاحة للتسجيل كعامل.

حدد المهنة المطلوبة واضغط على “إضافة” ثم على “بحث” حتى يتم تسجيل طلب تغيير المهنة.

يوجد أدناه النموذج المقدم لتغيير الوظيفة. يحتوي على اسم الموظف والجنسية والوظيفة الحالية والوظيفة الجديدة والتزام صاحب العمل بالحصول على موافقة الموظف.

بعد تأكيد التفاصيل، انقر فوق الزر “إرسال تأكيد الطلب”.

ثم انقر فوق طباعة.

بمجرد الموافقة على طلب تغيير الوظيفة، يجب دفع رسوم نقل قدرها 1،000 ريال سعودي.

بعد دفع الرسوم، تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى بوابة مكتب أبشر الرئيسية اقبل تغيير الوظيفة.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لم يكن لها هذا الاسم من قبل، حيث كانت هناك وزارتان مستقلتان تم دمجهما وتغيير تسميتهما على حسب أسمائهما حسب الضرورة المؤقتة والمرسوم السامي رقم أ / 455.

فِيْ 7/1/1444 هـ تم دمج وزارة الشؤون العامة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتم تغيير اسم الوزارة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تم إنشاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بموجب مرسوم ملكي صدر فِيْ الشهر الأخير من عام 1380 هـ تحت مسمى “وزارة العمل والشؤون الاجتماعية”.