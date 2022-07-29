خطوات تقديم اعتراض رفض قبول الضمان الاجتماعي المطور

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خطوات تقديم الاعتراض عبر المنصة الإلكترونية في حالة رفض قبول المنتسبين للتأمينات الاجتماعية المطورة.

خطوات الاعتراض

وأشارت الوزارة، عبر حسابها على تويتر، إلى أن المنصة الإلكترونية يتم الدخول إليها أولاً على الرابط هنا ثم أختار برامج الدعم الخاصة بي، ثم أختار برنامج الضمان الاجتماعي، ثم الأهلية والاستحقاق، ثم أختار ة تفاصيل دورة الأهلية، ثم أقوم بتقديم اعتراض بالملفات المطلوبة المرفقة حسب الاعتراض، وأخيرًا أقوم بتقديم الطلب. اعتراض.

شروط الضمان الاجتماعي للمطورين

يذكر أن من شروط الضمان الاجتماعي ما يلي