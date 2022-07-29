خطوات تقديم اعتراض رفض قبول الضمان الاجتماعي المطور

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خطوات تقديم الاعتراض عبر المنصة الإلكترونية في حالة رفض قبول المنتسبين للتأمينات الاجتماعية المطورة.
خطوات الاعتراض
وأشارت الوزارة، عبر حسابها على تويتر، إلى أن المنصة الإلكترونية يتم الدخول إليها أولاً على الرابط هنا ثم أختار برامج الدعم الخاصة بي، ثم أختار برنامج الضمان الاجتماعي، ثم الأهلية والاستحقاق، ثم أختار ة تفاصيل دورة الأهلية، ثم أقوم بتقديم اعتراض بالملفات المطلوبة المرفقة حسب الاعتراض، وأخيرًا أقوم بتقديم الطلب. اعتراض.
شروط الضمان الاجتماعي للمطورين
يذكر أن من شروط الضمان الاجتماعي ما يلي
- أن تكون مواطناً سعودياً مقيم إقامة دائمة في المملكة باستثناء (غير السعودية متزوجة من سعودي، وأرملة غير سعودية، ومطلقة ولديها أبناء سعوديين، وأولاد الأرملة وأبناء المطلق السعودي. زوج غير سعودي وذوي إعاقة وأيتام وأرامل مع أيتام لديهم بطاقات نقل).
- ألا يقل الدخل المحسوب للعاملين لحسابهم الخاص أو الأسرة عن الحد الأدنى المحسوب للمعاش وهو 1100 ريال للمُعيل و 550 ريالاً لكل فرد من أفراد الأسرة.
- الالتزام بمتطلبات الوزارة المتعلقة بتقديم الخدمات الصحية والتعليمية للأطفال، والالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة المؤهلين.
- ألا يكون مقيمًا في أي من المنازل أو المراكز السكنية التي ترعاها الدولة.
- ليس لديها أصول عالية القيمة.
- إذا كان المعيل لديه أكثر من عائلة واحدة، تعتبر كل أسرة مستقلة ويحق لها الحصول على معاش منفصل.
- لا يؤثر على حق الأسرة في المعاش لأن أحد أفرادها يقيم لأغراض الدراسة خارج المدينة التي تقع فيها الأسرة.