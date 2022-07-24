خطوات تقديم طلب إعفاء من غرامات التأخير لدى التأمينات

استعرضت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خطوات تقديم طلب الإعفاء من الغرامات المتأخرة.

وأوضحت التأمين، عبر إنفوجرافيك نشر على حسابها الرسمي في تويتر، الخطوات وهي كالتالي

خطوات تقديم طلب الإعفاء من الرسوم المتأخرة

1- قم بتسجيل الدخول إلى حساب المنشأة من خلال تأميناتي للأعمال.

2- اختيار التركيب.

3- من القائمة الرئيسية، اضغط على أيقونة الخدمات المالية، ثم اختر Delay Penalty Waiver

4- ستظهر بيانات التثبيت وتفاصيل الحساب والإعفاء، ويمكنك إرفاق مستند أو كتابة تعليق

5- قم بة الشروط والأحكام واقبل البيان

6 – تقديم طلب

تغيير حالة المستفيد

و قبل؛ وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وجوب التحقق من وضع المستفيد في حالة حدوث أي تغيير، حفاظا على حقوقه وضمان صرف العائدة الشهرية من خلال خدمة تغيير وضع المستفيد.

وواصلت المؤسسة عبر حسابها على تويتر، أن خدمة تغيير حالة المستفيد تتيح للعملاء الإبلاغ عن أي تغيير في وضع المستفيد وتسهم في الحفاظ على حقوق المستفيدين وضمان سداد الدفعة الشهرية المستحقة لهم.

استفد من الخدمة

وأشار إلى أن خطوات الاستفادة من الخدمة تبدأ بالدخول عبر الخدمات الإلكترونية أو الوصول الوطني الموحد واختيار خدمة “تغيير حالة المستفيد” والاطلاع على التعليمات والشروط والضغط على “متابعة” واختيار نوع الحالة إلى يتم التحديث واستكمال البيانات المطلوبة وأخيراً قبول الإقرار والنقر على “إرسال الطلب”.